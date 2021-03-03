Дело Шеремета: Аваков рассказал о "небезынтересных показаниях" информатора из Беларуси

Павел Шеремет был убит в Киеве 20 июля 2016 года / УНИАН

Глава министерства внутренних дел Украины (МВД) Арсен Аваков раскрыл новые детали расследования убийства журналиста Павла Шеремета.

По его словам, после проведения нескольких следственных действий генпрокурор Ирина Венедиктова примет решение относительно дальнейших шагов, касающихся уже заказчиков убийства Шеремета. Об этом Аваков рассказал в интервью для YouTube-канала В гостях у Гордона.

Глава МВД отметил, что с информатором из Беларуси были проведены следственные действия в Украине. Аваков заявил, что тот дал "небезынтересные показания".

Далее запланированы еще два следственных действия, а потом генеральный прокурор решит, можно ли эту информацию делать публичной.

Аваков добавил, что не нужно примерять, ложатся ли показания белорусского информатора в общую канву дела.

"Вопрос в том, истина это или нет. Мы все время задаём себе вопрос - "а какой мотив". И вот мы увидели мотив, что белорусские спецслужбы посчитали, что он (Павел Шеремет, - ред.) является неудобным человеком", - сказал глава МВД.

Дело Шеремета - о чем ранее сообщал Главред:

4 января была опубликована аудиозапись, сделанная якобы в кабинете бывшего главы КГБ Беларуси Вадима Зайцева, который обсуждает способы ликвидации журналиста Павла Шеремета.

В МВД Украины прокомментировали версию о том, что КГБ Беларуси готовило убийство Шеремета по заказу Александра Лукашенко.

Позднее бывший сотрудник белорусского спецназа, а ныне оппозиционер Игорь Макар заявил, что готов дать показания в Офисе генерального прокурора Украины об обстоятельствах прослушки руководства КГБ Беларуси, где обсуждалась возможность убийства Павла Шеремета.

Убийство Павла Шеремета