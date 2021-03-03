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Дело Шеремета: Аваков рассказал о "небезынтересных показаниях" информатора из Беларуси

3 марта 2021, 07:35
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На данный момент запланированы еще два следственных действия, а потом генеральный прокурор решит, можно ли сделать информацию по делу публичной.

Похороны шеремета
Павел Шеремет был убит в Киеве 20 июля 2016 года / УНИАН

Глава министерства внутренних дел Украины (МВД) Арсен Аваков раскрыл новые детали расследования убийства журналиста Павла Шеремета.

По его словам, после проведения нескольких следственных действий генпрокурор Ирина Венедиктова примет решение относительно дальнейших шагов, касающихся уже заказчиков убийства Шеремета. Об этом Аваков рассказал в интервью для YouTube-канала В гостях у Гордона.

Глава МВД отметил, что с информатором из Беларуси были проведены следственные действия в Украине. Аваков заявил, что тот дал "небезынтересные показания".

Далее запланированы еще два следственных действия, а потом генеральный прокурор решит, можно ли эту информацию делать публичной.

Аваков добавил, что не нужно примерять, ложатся ли показания белорусского информатора в общую канву дела.

"Вопрос в том, истина это или нет. Мы все время задаём себе вопрос - "а какой мотив". И вот мы увидели мотив, что белорусские спецслужбы посчитали, что он (Павел Шеремет, - ред.) является неудобным человеком", - сказал глава МВД.

Дело Шеремета - о чем ранее сообщал Главред:

Убийство Павла Шеремета

  • Павел Шеремет родился 28 ноября 1971 года в Минске, был главредом Белорусской деловой газеты и зарекомендовал себя как противник режима Александра Лукашенко, пишет Википедия.
  • В 1997 году в Беларуси его обвинили, в частности, в незаконной журналисткой деятельности и получении денег от иностранных служб, и приговорили к двум годам лишения свободы условно и к одному году испытательного срока. Шеремет находился за решеткой несколько месяцев, а потом его отправили в Россию.
  • Позже журналист переехал в Украину. Шеремет убит в Киеве 20 июля 2016 года: автомобиль, в котором он ехал, подорвали самодельным взрывным устройством.

Арсен Аваков Павел Шеремет новости Украины дело Шеремета
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