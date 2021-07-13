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Депутаты провалили голосование по легализации медицинского каннабиса

13 июля 2021, 21:27
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Ожидалось, что продажа лекарств из каннабиса будет возможна только через е-рецепт.

Каннабис
Легализацию медицинского каннабиса в Украине / pixabay

Верховная Рада сегодня, 13 июля, провалила легализацию медицинского каннабиса в Украине.

Нардепы отправили на доработку авторам соответствующий законопроект №5586 о регулировании оборота конопли в медицинских целях, научной и научно-технической деятельности.

Документ за основу поддержали лишь 184 нардепа. На его направление на доработку в комитет также не хватило голосов.

Закон классифицировал лекарственные конопли следующим образом:

  • с низким содержанием тетрагидроканнабинола - сорта растений рода конопля (Cannabis), содержание тетрагидроканнабинола в сухой массе которых составляет от 0,2 процента до 1 процента;с высоким содержанием тетрагидроканнабинола - его содержание в сухой массе превышает 1 процент.
  • В документе прописано, что промышленная конопля - сорта растений рода конопля (Cannabis), содержание тетрагидроканнабинола в сухой массе которых не превышает 0,2 процента. Предусмотрено, что такие конопли и товары, произведенные из них, не относятся к наркотическим средствам, психотропным веществам и прекурсорам, если содержание тетрагидроканнабинола в сухой массе таких товаров или продуктов переработки не превышает 0,2 процента.

В комитете по вопросам здоровья нации подчеркивали, что обращение препаратов на основе медицинского каннабиса с самого начала будут максимально жестко контролировать.

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Ожидалось, что продажа лекарств из каннабиса будет возможна только через е-рецепт. Все данные будут вносить в электронную медицинскую систему. При необходимости правоохранители смогут проверить диагноз пациента, кто из врачей выписал лекарства, в какой аптеке их приобрели.

Свободно выращивать каннабис не разрешали, однако вводилось лицензирование предприятий, которые могли заниматься такой деятельностью.

Стоит отметить, что комитет по вопросам антикоррупционной политики поддержал этот законопроект. В заключении комитета указано, что он не содержит рисков коррупции.

Отметим, в конце января стало известно, что комитет Верховной Рады по вопросам здравоохранения поддерживает легализацию каннабиса в Украине в медицинских целях.

Еще в октябре 2020 года в Офисе президента Владимира Зеленского сообщали, что, по предварительным подсчетам, около 2 млн граждан нашей страны нуждались в таком каннабисе, поскольку он имеет обезболивающий эффект.

В Украине 9 апреля был узаконен медицинский каннабис, теперь можно купить лекарственные препараты, созданные на основе веществ Набиксимолс, Набилон и Дронабинол, говорится на сайте правительства.

каннабис
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