Девушки в Запорожье устроили диско-караоке: соседям не понравились песни и они вызвали полицию

Соседи не одобрили репертуар песен, которые пели девушки / Админкомиссия при исполкоме Запорожского облсовета в Facebook

В городе Запорожье две девушки, у одной из которых был день рождения, до 4 утра громко пели песни в квартире многоэтажного дома. Соседям не понравились композиции, и они решили вызвать полицию. Дамы получили штраф – по 221 гривне. Максимальный штраф за такое правонарушение мог составить 255 гривен.

Как сообщает Административная комиссия при исполнительном комитете Запорожского городского совета в Facebook, две девушки громко пели песни до раннего утра. У одной из них был день рождения, который она решила провести со своей соседкой.

Впрочем, репертуар песен не понравился соседям, из-за чего они решили вызвать на место празднования дня рождения сотрудников правоохранительных органов. В итоге на девушек составили административный протокол. Каждую из них оштрафовали на 221 гривну. Максимальный штраф за такой проступок – 255 гривен.

"Празднование проходило весело, песни пели до 4 утра. Поскольку песенный репертуар не пришелся по вкусу другим соседям, то была вызвана полиция и составлены соответствующие протоколы. Обе участницы празднования получили штрафы", - подчеркнули в Административной комиссии, которая рассмотрела протоколы, составленные на нарушительниц правопорядка.