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Для отмены безвиза с ЕС нет никаких причин: в МИД успокоили украинцев

29 сентября 2021, 16:56
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В Министерстве иностранных дел Украины опровергли сообщения СМИ о возможной отмене безвизового режима с Европейским Союзом.

Украина ЕС
Безвиз Украины с ЕС / Фокус.ua

Украина не получала официальных сигналов со стороны Евросоюза об отмене безвизового режима. Как пояснил спикер министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, причин для принятия такого решения нет.

По его словам, вопрос об отмене безвизового режима с ЕС время от времени всплывает как в европейских, так и украинских СМИ.

"Украинская сторона не получала официальных сигналов от Европейской комиссии об угрозе отмены безвизового режима с ЕС. Никаких причин для такого решения нет и быть не может", - добавил дипломат.

Он напомнил, что 4 августа Еврокомиссия опубликовала четвертый доклад за 2020-й и первую половину 2021 года об оценке выполнения требований визовой либерализации странами Западных Балкан и Восточного партнерства, в частности Украиной.

"Документ содержит положительную оценку соблюдения нашим государством критериев безвизового режима. Конечно, там были и рекомендации продолжить "домашнюю работу" для улучшения управления миграционными процессами и совершенствования антикоррупционного законодательства", - уточнил Николенко.

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МИД Украины уже предложил отдельным странам-членам ЕС и Европейской комиссии провести консультации, чтобы разъяснить отдельные положения украинского законодательства.

"Мы ожидаем, что такие экспертные консультации состоятся в ближайшее время", - отметил он.

По его словам, одновременно Украина завершает подготовку национального доклада о выполнении условий визовой либерализации с ЕС, где украинская сторона проинформирует европейских партнеров о работе над рекомендациями Еврокомиссии.

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По словам Николаенко, Украина не является государством с высоким миграционным риском, а сотрудничество с ЕС в сфере реадмиссии, как одним из ключевых факторов для нормального функционирования безвиза, происходит на должном уровне.

Как ранее сообщал Главред, Германия, Франция и Италия заявили о злоупотреблениях безвизовым режимом со стороны граждан Албании, Молдовы, Украины и Сербии. Чехия жалуется на Грузию. В связи с этим некоторые государства Европы инициировали вопрос о возможной отмене безвизового режима с Евросоюзом для третьих стран.

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Евросоюз МИД Украины безвиз
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