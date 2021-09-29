Украине угрожают отменой безвиза с ЕС: Германия, Франция и Италия устроили "бунт" в Европе – СМИ

Безвиз / hrferl.org

Германия, Франция и Италия заявили о злоупотреблениях безвизовым режимом со стороны граждан Албании, Молдовы, Украины и Сербии. Чехия жалуется на Грузию. В связи с этим некоторые государства Европы инициировали вопрос о возможной отмене безвизового режима с Евросоюзом для третьих стран.

Как сообщает Радио Свобода, об этом говорится во внутреннем документа ЕС, который оказался в распоряжении журналистов. Вопрос возможной отмены безвизового режима связан с тем, что граждане Албании, Молдовы, Украины, Сербии и Грузии пользуются безвизом для того, чтобы проживать на территории стран ЕС, а также подавать необоснованные ходатайства с целью получения убежища.

Согласно информации журналистов, документ появился 27 сентября и был выпущен во время поездки главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по странам Западных Балкан.

Из документа следует, что Германия, Франция и Италия разочарованы злоупотреблениями безвизом со стороны граждан таких государств, как Албания, Молдова, Украина и Сербия.

Кроме того, отмечается, что число ходатайств о предоставлении убежища гражданам Грузии за последние 3 месяца увеличилось на 50%.

Реклама

Германия указала Молдову как особенный случай – в период с июня по август рост отказов в реадмиссии составил 429%.

Журналисты подчеркнули, что Франция жалуется на граждан Албании, Грузии и Сербии. Бельгия – на Молдову. Чехия заявляет о проблемах с грузинскими, молдавскими и украинскими гражданами.

Новость дополняется

.