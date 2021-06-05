Эксперт рассказал, что часто "впаривают" украинцам под видом молока

В украинское молоко добавляют моющее средство / pixabay

Заготовители и продавцы молока в Украине часто прибегают к фальсификации продукта путем добавления в него моющих средств. Такой метод предотвращает скисание и повышает содержание жира, рассказал руководитель Союза молочных предприятий Вадим Чагаровский в эфире Украина 24.

Он подчеркнул, что производители молока не являются фальсификаторами, это выгодно только заготовителям и продавцам.

"Цель – сохранение нативных свойств, а именно кислотности, для чего используются сода и моющие средства, чтобы молоко не было кислым. На вкус это из-за небольшого количества веществ не ощущается, рецепторы не могут ощутить, и люди покупают это как обычное молоко", – рассказал Чагаровский.

Больше моющих веществ, отметил он, добавляют, когда сдают молоко на промышленную переработку. Они являются поверхностно активными веществами, которые показывают наличие большего количества жира в молоке, обманывая методику, с помощью которой определяют жирность продукта.

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"Материально-финансовые расчеты идут в зависимости от того, какой жир. Поэтому заготовители-фальсификаторы добавляют стиральный порошок для того, чтобы поднять содержание жира в молоке. На предприятиях, которые занимаются розливом и переработкой молока, идет обеззараживание перекисью водорода, поэтому там попадание моющих средств невозможно", – объяснил эксперт.