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Эксперт рассказал, что часто "впаривают" украинцам под видом молока

5 июня 2021, 20:56
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Производители молока не являются фальсификаторами, это выгодно только заготовителям и продавцам.

молоко
В украинское молоко добавляют моющее средство / pixabay

Заготовители и продавцы молока в Украине часто прибегают к фальсификации продукта путем добавления в него моющих средств. Такой метод предотвращает скисание и повышает содержание жира, рассказал руководитель Союза молочных предприятий Вадим Чагаровский в эфире Украина 24.

Он подчеркнул, что производители молока не являются фальсификаторами, это выгодно только заготовителям и продавцам.

"Цель – сохранение нативных свойств, а именно кислотности, для чего используются сода и моющие средства, чтобы молоко не было кислым. На вкус это из-за небольшого количества веществ не ощущается, рецепторы не могут ощутить, и люди покупают это как обычное молоко", – рассказал Чагаровский.

Больше моющих веществ, отметил он, добавляют, когда сдают молоко на промышленную переработку. Они являются поверхностно активными веществами, которые показывают наличие большего количества жира в молоке, обманывая методику, с помощью которой определяют жирность продукта.

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"Материально-финансовые расчеты идут в зависимости от того, какой жир. Поэтому заготовители-фальсификаторы добавляют стиральный порошок для того, чтобы поднять содержание жира в молоке. На предприятиях, которые занимаются розливом и переработкой молока, идет обеззараживание перекисью водорода, поэтому там попадание моющих средств невозможно", – объяснил эксперт.

  • Ранее Главред писал о том, что всего за год цены на сливочное масло в Украине выросли на треть. При этом, несмотря на высокую стоимость, покупают украинцы далеко не качественный продукт. Львиная доля масла на рынке – фальсификат. В молочные жиры добавляют растительные.
  • Руководитель центра экспертиз Тест Валентин Безрукий объяснил, что чем дороже оригинальная продукция, тем больше шансов фальсификата. Причем определить фальсификат по виду и запаху сливочного масла крайне сложно.

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