"Это худший период": Чмут сделал неутешительное заявление из-за ситуации на фронте

Основные тезисы:
- Ситуация на фронте худшая с весны 2022 года
- Украинский фронт не посыпался
- У ВСУ недостаточное количество людей, боеприпасов и западной поддержки
Российские оккупанты пытаются продвигаться на украинском фронте, ситуация ухудшается. Сейчас Украина переживает самый тяжелый период после весны 2022 года. Об этом заявил глава фонда "Вернись живым" Тарас Чмут в интервью DW.
В то же время он отметил, что фронт "не посыпался", но ситуация действительно сложная.
"По моему мнению, не "посыпался". Но фронт переживает худший период после весны 22-го (года - ред.). И та ситуация, которая у нас есть, была следствием кучи различных процессов: внутренних, внешних, в Вооруженных силах, в государстве, а стране, в странах партнеров, которые маленькими шажками привели и продолжают приводить к плохим, негативным сценариям развития дальнейших событий", - отметил он.
Причиной таких проблем является не мощность РФ, а слабость Украины из-за недостаточного количества людей, боеприпасов и отсутствия стратегической поддержки партнеров.
"Почему слабость? Потому что нет людей, недостаточное количество боеприпасов, нет стратегической поддержки партнеров по нелинейному противодействию РФ. Банально - разрешение на удары американским вооружением или других стран по (российским - ред.) аэродромам и так далее. Это не только об этом", - пояснил Чмут.
Кто такой Тарас Чмут
Тарас Чмут - военный аналитик, сержант резерва морской пехоты ВМСУ, волонтер, участник российско-украинской войны. Основатель "Украинского милитарного центра". Председатель фонда "Вернись живым" (с 2020).
Прослужил в морской пехоте 2,5 года, был командиром взвода разведки 137-го батальона. Участвовал в боях под Широкино и Павлополем. Уволился из рядов ВСУ в 2017 году в звании сержанта, пишет Википедия.
Ситуация на фронте - последние новости
Эксперт BILD по анализу открытых данных Юлиан Рёпке заявил, что россияне захватывают населенные пункты, враг уже в 21 км от Днепропетровщины. Оккупанты пытаются продвигаться на запад от города Селидово. Враг атакует село Петровка и уже захватили Григорьевку.
Как сообщал Главред со ссылкой на пресс-офицера 33-й ОМБр Назара Войтенко, в Курахово есть угроза окружения, ситуация сверхсложная. В то же время он заявил, что пока не идет речь о выводе украинских военных из города.
Также отмечается, что РФ стягивает технику на Харьковское направление. Представитель ОТГ "Харьков" Евгений Романов отметил, что враг накапливает боекомплект, технику, теплое снаряжение, еду и горюче-смазочные материалы. Сейчас оккупанты атакуют на этом направлении только пехотой.
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