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Грибок и плесень: киевлянам рассказали, почему вода из крана желтая и зловонная

26 августа 2021, 08:53
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В водопроводной воде в Киеве были обнаружены вредные примеси.

Горячая вода
Киевлянам рассказали об опасности воды из крана / УНИАН

В Киеве коммунальщики утверждают, что после обработки и обеззараживания воды на станции водозабора фильтрами, вода становится пригодной для питья. А желтоватый оттенок якобы дают реки, откуда идет забор (Днепр и Десна).

В то же время в результате лабораторного анализа в водопроводной воде в Киеве были обнаружены вредные примеси, сообщает ТСН.

В результате анализа нескольких образцов воды из крана из разных частей Киева были обнаружены следы плесени и различных видов грибка.

Экспертиза обнаружила в образцах воды цветность и перманганатную окисляемость, бактерии, которые могут быть вызваны отложениями плесени или грибка. Кроме того, выявлена окрашенность воды, мутность, содержание марганца и перманганатной окисляемости.

В лаборатории добавили, что превышение норм вредных веществ они фиксируют постоянно — во всех районах Киева.

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В свою очередь в Киевводоканале заявляют, что водопроводную воду можно даже пить из-под крана.

Напомним, ранее стало известно, что главная водная артерия Винницы и всей области - река Южный Буг в конце текущего лета стала настоящей напастью для местного населения. Водоем начал цвести и из-за этого в городе появился крайне неприятный запах. Эту же воду горожане используют как питьевую, но в последнее время опасаются готовить еду из нее.

Также ранее в Минэкологии заявили о большом количестве препаратов от коронавирусной инфекции в пробах воды из украинских рек. В частности, в главных реках страны обнаружили остатки медпрепаратов, которые используются для лечения COVID-19.

viber
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