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Невозможно купаться: экологи объяснили причины чрезвычайного загрязнения Южного Буга

15 августа 2021, 23:45
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Люди жалуются на неприятный запах из реки.

Южный Буг цветет / Соцсети

Главная водная артерия Винницы и всей области - река Южный Буг в конце текущего лета стала настоящей напастью для местного населения. Водоем начал цвести и из-за этого в городе появился крайне неприятный запах.

Как пишет 24 канал, местные жители, которые привыкли отдыхать у реки, жалуются на то, что в ней не только невозможно купаться, но и пройти мимо. Более того, эту же воду горожане используют как питьевую, но в последнее время опасаются готовить еду из нее.

"В водоканале всегда говорят, что у них вода отличного качества и проблем никаких нет, но запах ужасный", - утверждают винничане.

Между тем, экологи признают, что 10 лет назад о том, что произойдет с Южным Бугом сейчас никто не мог и подумать. Вода застаивается в реке из-за сбрасывания в нее полифосфатов и отсутствие течения. Ситуацию усложнила еще и жара.

"Создаются благоприятные условия для цветения, уменьшается в воде кислород - и мы видим результат. Цветение водорослей - это определенный индикатор, показатель, который свидетельствует о том, что с водой большие проблемы", – рассказал эколог Эдуард Кавун.

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Также причиной неприятного запаха реки является сброс нечистот в реку, который осуществляют несколько предприятий.

"Основной загрязнитель - Винницаоблканал, есть большой пользователь Ладыжинская ТЭС, также Винницкая птицефабрика, которые берут много воды и сбрасывают загрязняющие вещества", - утверждает начальник Госэкоинспекции в Винницкой области Юрий Дубовой.

И, конечно же, сами отдыхающие загрязняют Буг, сбрасывая в него мусор.

В горсовете рассказали, что местные власти 3 год подряд чистят Южный Буг земснарядом, который поднимает ил с земли.

Однако, добавляют, что это не исправит ситуацию, если реку попросту не перестанут загрязнять нечистотами и химвеществами.

Напомним, в Минэкологии заявили о большом количестве препаратов от коронавирусной инфекции в пробах воды из украинских рек. В частности, в главных реках страны обнаружили остатки медпрепаратов, которые используются для лечения COVID-19.

Также ранее в Бердянске Запорожской области, который является одним из самых популярных морских курортов Украины, в последние недели значительно ухудшилось качество воды в Азовском море в местах отдыха по бактериологическим показателям. В городе обнаружена высокая концентрация возбудителей инфекционных заболеваний

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