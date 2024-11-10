'Хорошего будет мало, оккупанты зашли в Курахово' - лейтенант ВСУ

Враг пытается продвигаться в город мелкими группами.

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Российские оккупанты зашли в Курахово / коллаж: Главред, фото: 199 учебный центр Десантно-штурмовых войск, 4 отдельная танковая бригада

Что говорит военный:

Бои продолжаются в городе Курахово

Россияне пытаются заходить в город маленькими группами

Российские оккупанты пытаются захватить Курахово. Бои продолжаются уже в самом месте. Об этом заявил лейтенант ВСУ с позывным "Алекс".

Вражеские солдаты проползают в восточные окраины города.

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"Печально осознавать, что бои уже идут фактически в самом Курахово. Россияне пролезают мелкими группами по 2-3 туши в восточные окраины города и сразу уничтожаются, без особых успехов, закрепиться не могут", - заявил лейтенант ВСУ.

Он подчеркивает необходимость что-то менять, потому что в противном случае "хорошего будет мало".

Что известно о Курахово / Инфографика: Главред

Где находится Курахово Город Курахово расположен в 18 километрах от разрушенной россиянами Марьинки. Российская армия обстреливает общину почти ежедневно. Несмотря на ежедневную и обязательную эвакуацию в Кураховской общине по состоянию на июль 2023 года проживало 18 тысяч человек.

Ситуация на фронте - последние новости

Эксперт BILD по анализу открытых данных Юлиан Рёпке заявил, что россияне захватывают населенные пункты, враг уже в 21 км от Днепропетровщины. Оккупанты пытаются продвигаться на запад от города Селидово. Враг атакует село Петровка и уже захватили Григорьевку.

Как сообщал Главред со ссылкой на пресс-офицера 33-й ОМБр Назара Войтенко, в Курахово есть угроза окружения, ситуация сверхсложная. В то же время он заявил, что пока не идет речь о выводе украинских военных из города.

Также отмечается, что РФ стягивает технику на Харьковское направление. Представитель ОТГ "Харьков" Евгений Романов отметил, что враг накапливает боекомплект, технику, теплое снаряжение, еду и горюче-смазочные материалы. Сейчас оккупанты атакуют на этом направлении только пехотой.

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