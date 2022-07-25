Хотели прорваться, а вышло - порваться: под Изюмом артиллеристы сорвали танковую атаку россиян

Под Изюмом артиллеристы сорвали танковую атаку России/ УНИАН и скриншот из видео

Под временно оккупированным Изюмом в Харьковской области россияне собирались совершить очередной прорыв, но украинские артиллеристы из 93-й бригады сорвали их коварные планы. Фрагмент боя показал на видео на своем Telegram-канале известный волонтер Роман Доник.

"Пока добрые люди спали и пили утренний кофе, артиллерия холодноярской бригады под Изюмом наваливала оккупантам. По предварительным данным, только за ночь и утро поражено 5-7 танков противника, которыми планировали очередной "прорыв". Хотели прорваться, а получилось только порваться. Так мы их всех и учерноземим", – пишет он.

Потери врага уточняются, подытожил он.

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Напомним, ранее боец ВСУ по имени Александр, сбил вражеский беспилотник в свой 39-й день рождения.

"Свой день рождения мужчина встречал на передовой во время боевого дежурства, на котором и приземлил вражескую птичку", – сообщили в Генштабе украинской армии.

До того, как сообщает Одесский горсовет, украинские военные уничтожили дорогой российский разведывательно-ударный беспилотник "Форпост". Его использовали для разведки вдоль побережья Черного моря.

"Воздушная цель, выполнявшая задачи разведки черноморского побережья, беспомощно упала в Черное море. Уничтожаем врага и его замыслы! Слава Украине!", – говорится в сообщении.

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