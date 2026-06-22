Избили и отобрали сумку: на Львовщине жестоко ограбили мужчину с инвалидностью

Полиция разыскивает двух нападавших.

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В Ходорове избили и ограбили до нитки мужчину с инвалидностью / Коллаж: Главред, фото: t.me/lviv_region_poluce

Что известно:

Двое неизвестных напали и ограбили 51-летнего мужчину с инвалидностью

Нападавшие применили физическое насилие и похитили сумку

Полиция разыскивает злоумышленников

В Стрыйском районе Львовской области злоумышленники напали и ограбили 51-летнего жителя Ивано-Франковской области, который с детства имеет инвалидность. Нападающих разыскивают. Об этом сообщило Главное управление Нацполиции во Львовской области.

По данным полиции, инцидент произошел в ночь на 21 июня около 02:00 возле железнодорожного вокзала в городе Ходоров. В правоохранительные органы с заявлением 22 июня обратилась сестра потерпевшего.

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Женщина сообщила, что двое неизвестных применили к ее брату физическое насилие и открыто завладели его вещами. В похищенной сумке находились деньги, мобильный телефон, документы и другие личные вещи.

На место происшествия прибыли оперативники криминальной полиции и следователи Стрыйского районного управления. Правоохранители уже приступили к проверке записей с камер видеонаблюдения и устанавливают личности нападавших.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о грабеже, совершенном в условиях военного положения. Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет. Досудебное расследование продолжается.

Новости Львовской области

Как ранее сообщал Главред, во Львове правоохранители разоблачили 41-летнего мужчину, которого подозревают в незаконной продаже боевого оружия. По данным следствия, мужчина незаконно приобрел автомат АКС-74У, а в июне продал оружие возле ТЦ "Шувар" за более чем 40 тысяч гривен.

Также полиция Львовской области возбудила уголовное дело в отношении 22-летнего львовского блогера Андрея Гаврилива после инцидента в Брюховичах, в результате которого пострадал 13-летний подросток.

Кроме того, во Львове жители спальных районов жалуются на деятельность частной клиники, которая предоставляет заместительную терапию наркозависимым. По их словам, в районе фиксируются случаи антисоциального поведения и возникновения опасных ситуаций.

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Об источнике: полиция Львовской области Главное управление Национальной полиции во Львовской области — территориальный орган Национальной полиции Украины, который обеспечивает охрану правопорядка, борьбу с преступностью и защиту прав и свобод граждан на территории Львовской области. Учреждение входит в систему Национальной полиции Украины, подчиняющуюся Министерству внутренних дел Украины.

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