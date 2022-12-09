Кадыров сделал племянника "смотрящим" за югом Украины: будет "кошмарить" людей и гауляйтеров

Племянник Кадырова в Чечне был министром аграрной политики, а целью его прибытия в Украину является ограбление оккупированной части области.

Племянник Кадырова приехал на юг Украины / Скриншот

Глава Чечни Рамзан Кадыров отправил на оккупированную часть юга Украины своего племянника.

Он должен контролировать назначенных Россией "руководителей" и грабить территории, сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram.

"Начинают приезжать (на оккупированную часть Запорожской области - ред.) новые гауляйтеры. На этой неделе приехал новый гастролер, являющийся племянником Рамзана Кадырова", - отметил он.

Федоров сообщил, что племянник Кадырова в Чечне был министром аграрной политики, а целью его прибытия в Украину является ограбление оккупированной части области, в частности вывоз зерна.

Кроме того, он будет следить, чтобы "деньги шли исключительно в правильную карман", "кошмарить" гражданское население, а главное – контролировать местных гауляйтеров.

По информации Центра журналистских расследований, племянник Кадырова Хасан Ибрагимов стал "представителем" главы Чеченской республики в оккупированных частях Херсонской и Запорожской областей. В оккупированном Мелитополе находится правительственная делегация из Чечни.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что отправит своих сыновей на войну против Украины. Он обещает бросить их в самые горячие бои. Он выложил видео с детьми, которое уже разлетелось в Сети.

Также сообщалось, что Кадыров закатил истерику и в бешенстве стал обвинять российских генералов в позорной сдаче лимана в Донецкой области, который освободили Вооруженные Силы Украины. При этом он уже нашел виновного за сдачу Лимана. Им, по мнению главы Чечни является командующий Центральным военным округом РФ генерал-полковник Александр Лапин.

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