"Как россиян пустили, в Турции - постоянно *опа": из Киева в Анталию задержали сразу пять рейсов

Задержаны четыре рейса МАУ и один - Azur Air Ukraine /Фото @flyuia.ua

В Международном аэропорту Борисполь задерживают сразу пять рейсов в турецкую Анталию. Причиной задержки называют отсутствие разрешения со стороны Турции.

В связи с изменениями в графике полетов в аэропорту просят пассажиров ориентироваться на официальную информацию от авиакомпаний, сообщает пресс-служба Борисполя.

В аэропорту подчеркивают, что непредвиденная ситуация произошла по причинам, на которые Борисполь повлиять не может.

Список рейсов, которые задерживают:

PS 6237 Киев-Анталия а/к МАУ с 2:00 вылет перенесен на 14:00;

PS 6233 Киев-Анталия а/к МАУ с 03:00 вылет перенесен на 17:30;

PS 5333 Киев-Анталия а/к МАУ с 11:40 вылет перенесен на 18:20;

PS 5331 Киев-Анталия а/к МАУ с 05:00 вылет перенесен на 11:00;

QU 4407 Киев-Анталия а /к Azur Air Ukraine с 12:30 вылет перенесен 17:40.

Следить за временем вылета также можно на онлайн-табло на сайте аэропорта.

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Как отреагировали пассажиры:

Виктория Мигас написала в Facebook, что ее рейс перенесли с 2:00 на 14:00. По ее словам, пассажирам "холодно и голодно".

"Представители непонятно кого кормят нас 1 баночкой чипсов Принглз, булочкой и водичкой. Температура воздуха, благодаря мощной работе системы кондиционирования, градусов 15. Пледы выдали детям, но даже не всем. Приходится делить один плед между своим ребенком и ребенком, который спит на соседней кресле", - рассказала женщина.

По словам пассажиров, рейсы из Анталии также задержали.

"То же самое происходит из Анталии, вылет задерживался с 6.50 до 21.00, а сейчас перенесен на завтра, пассажиры прошли таможенный контроль, и вот так сработала наша компания МАУ, почему людей не предупредили в начале регистрации, просто ужас".

"Как россиян пустили, в Турции постоянно происходит какая-то *опа".

Кроме того, люди переживают, будут ли из-за задержки рейсов действительны тесты на коронавирус.

Как сообщал Главред, туристы, которые получили вакцину, одобренную ЕС или Sputnik V и Sinopharm, по прибытию на Кипр освобождаются от прохождения ПЦР-теста и карантина. Нововведения вступают в силу с 1 июля. Однако те, кто получил CoronaVac или CoviShield, под данные ослабления не попадают.