Открытие ресторанов и кафе с 5 июня: Минздрав назвал главные правила работы

Рестораны будут работать в условиях соблюдения карантинных мер / УНИАН

В пятницу, 5 июня, в Украине начинается новый этап карантинных ослаблений, в рамках которого заработают заведения общественного питания. Кафе и рестораны будут работать в условиях ограничений – заходить в помещение можно только с сотрудником заведения, в мероприятиях должны принимать участие не более 10 человек, а за одним столиком могут находиться только 4 человека.

Соответствующие рекомендации опубликованы на официальном сайте Минздрава.

В частности, украинцы не смогут зайти в кафе или ресторан без сотрудника заведения. Мероприятия будут проводиться только при условии участия в них не более 10 человек. Запрещена работа буфетов в заведениях и приготовление пищи на открытых кухнях, также под запретом самообслуживание в кафе и ресторанах.

За одним столиком, кроме детей, могут находиться не более четырех человек.

Список ограничений в работе кафе и ресторанов

Нельзя заходить в заведения общественного питания без сопровождения сотрудника данного заведения

Максимальное количество участников развлекательных мероприятий – 10 человек

В ресторанах и кафе запрещено приготовление пищи на открытых кухнях

Буфеты не должны работать

Самообслуживание в заведениях быстрого питания запрещено

За одним столиком должны находиться не более 4 человек

В Минздраве уточнили, что условия работы летних террас, а также ресторанов на вынос, не поменялись

Ранее был опубликован ряд требований, которых должны придерживаться посетители кафе и ресторанов с целью соблюдения профилактических мер.