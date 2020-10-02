УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Катастрофа АН-26: Минобороны отстранило семь должностных лиц

2 октября 2020, 23:31

В Кабмине рассказали о кадровых перестановках после крушения самолета в Харьковской области.

Катастрофа самолета Ан-26 под Чугуевом в Харьковской области
Минобороны отстранило 7 должностных лиц после катастрофы / УНИАН

Министерство обороны отстранило семерых чиновников после крушения самолета АН-26 под Чугуевом.

Об этом заявил вице-премьер-министр Олег Уруский в эфире ток-шоу Свобода слова Савика Шустера.

Из тех, кого отстранили:

  • пятеро - члены бригады,
  • двое - заместители руководителя Харьковского университета воздушных сил имени Кожедуба.

"Указом министра обороны сразу были отстранены семь должностных лиц: двое - заместители руководителя университета и пятеро - члены бригады", - отметил Уруский.

Авиакатастрофа под Чугуевом - что было ранее:

  • Вечером 25 сентября возле Чугуева (Харьковская область) на расстоянии около двух километров от военного аэродрома разбился Ан-26 и загорелся.
  • На борту самолета находились 27 человек – семь членов экипажа и 20 курсантов Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба.
  • После авиакатастрофы выжили и были госпитализированы два курсанта. СМИ писали, что они выпрыгнули из самолета.
  • Позже стало известно, что один из выживших скончался в больнице. Тела остальных 25 жертв крушения Ан-26 уже найдены.
катастрофа самолет Новости Харьковщины Минообороны Олег Уруский
Сейчас вы просматриваете новость «Катастрофа АН-26: Минобороны отстранило семь должностных лиц». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

00:35
Супермодель из Victoria's Secret топлес свела с ума поклонников
00:19
Хэллоуин 2020 – какого числа надо пугать и как Видео
02 октября, пятница
23:31
Катастрофа АН-26: Минобороны отстранило семь должностных лиц
23:03
Коронавирус у детей не поражает один орган – эпидемиолог Видео
22:56
Гороскоп для всех на 3 октября: денежное везение и крупные неприятности Видео
22:46
Ввод экономических санкций против Беларуси зависит от РФ – МИД Украины Видео
22:45
В Украину идет потепление: каким областям повезло
22:07
В Украину завезли первые вакцины от опасных штаммов гриппа
22:02
Кернес и Байден получили свои тесты на коронавирус Видео
21:44
"И сисю, и писю": голая Леся Никитюк показала сочную фигуру на пикантном фото
21:28
В МИД Украины озвучили позицию по санкциям ЕС против Беларуси Видео
21:09
В СНБО сообщили, когда украинцев начнут ставить на учет за пользование ВКонтакте Видео
21:05
Кровавая катастрофа под Харьковом: родственникам начали выдавать тела погибших
20:37
В Минздраве назвали единственную причину для отмены местных выборов
20:33
Michelle Andrade представила новый клип на песню Tonight Видео
20:17
Ученых поразил сок, который реально продлевает жизнь Видео
20:05
В Белом доме рассказали о состоянии Трампа после заражения коронавирусом
19:57
Главная опасность Covid-19 для окружающих: Комаровский опроверг новый миф Видео
19:49
Зеленский сделал заявление о позиции Украины по конфликту в Нагорном Карабахе Видео
19:35
Константин Войтенко раскрыл свои принципы воспитания детей
19:24
Коровы и самогон: Третьякова шокировала своими планами на будущее
18:57
Урезание субсидий и больше денег силовикам: Зеленский подписал новый закон Видео
18:24
Украинские школьники могут уйти на каникулы намного раньше - в чем причина
18:13
Ведьмы 2020 - дата выхода в Украине и первый трейлер Видео
18:11
"Виновна – Россия": российская журналистка сожгла себя у МВД
18:06
У Лукашенко приняли решение отозвать послов Беларуси из Польши и Литвы Видео
17:36
В центре Киева прогремел взрыв у здания ВАКС: последствия и возможная причина
17:05
В Армении назвали главное условия мира в Нагорном Карабахе Видео
16:57
Эрдоган призвал Азербайджан освободить Нагорный Карабах от оккупации Видео
16:51
Под Киевом порядка 100 неизвестных незаконно захватили нефтебазу. В "БРСМ-Нафта" подозревают Куфтырева Видео
16:37
"Яркие романы": астролог раскрыл, кого ждет страстное начало октября Видео
16:36
Военная помощь Баку: скандал со "слугой народа" получил продолжение Видео
16:28
Дуа Липа записала клип на песню Levitating Featuring DaBaby Видео
16:00
Эпидемиолог описала схему передачи коронавируса в супермаркете Видео
15:44
Трихолог рассказала, как уберечь волосы от выпадения Видео
15:42
Лукашенко избежал санкций: в ЕС приняли решение по режиму Беларуси Видео
15:06
"Еще вспомнишь мои слова": Кадыров ответил Навальному на обвинения в адрес Путина Видео
15:05
Повышение минималки учителей заморозят: что известно о планах Кабмина Видео
15:00
Внимание, инфаркт: врачи показали необычный симптом в ногах Видео
14:25
Тело Тесака отказались выдавать накануне похорон – адвокат
14:11
Армия Армении приведена в состояние полной боевой готовности Видео
13:39
Война за Карабах: Аваков резко высказался о военной помощи Киева Видео
13:29
В Армении сделали заявление о дальнейших планах по Нагорному Карабаху Видео
13:14
"Я была малышкой": Юлия Панкова рассказала о безответной любви
13:04
Путин провел переговоры с Лукашенко: о чем говорили президенты РФ и Беларуси Видео
13:03
У кандидата на пост мэра Стрыя от Свободы нашли российский паспорт и бизнес
12:48
Война в Нагорном Карабахе: Пашинян разразился новыми обвинениями против Турции Видео
12:46
"Белорусская область РФ": астролог рассказал, быть ли союзному государству
12:43
"Киевгума" - производитель качественных защитных костюмов для врачей заинтересовал Европу новости компании
12:33
Сторонники Лукашенко предложили "перенести" столицу Украины в поселок Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять