Катастрофа АН-26: Минобороны отстранило семь должностных лиц

В Кабмине рассказали о кадровых перестановках после крушения самолета в Харьковской области.
Министерство обороны отстранило семерых чиновников после крушения самолета АН-26 под Чугуевом.
Об этом заявил вице-премьер-министр Олег Уруский в эфире ток-шоу Свобода слова Савика Шустера.
Из тех, кого отстранили:
- пятеро - члены бригады,
- двое - заместители руководителя Харьковского университета воздушных сил имени Кожедуба.
"Указом министра обороны сразу были отстранены семь должностных лиц: двое - заместители руководителя университета и пятеро - члены бригады", - отметил Уруский.
Авиакатастрофа под Чугуевом - что было ранее:
- Вечером 25 сентября возле Чугуева (Харьковская область) на расстоянии около двух километров от военного аэродрома разбился Ан-26 и загорелся.
- На борту самолета находились 27 человек – семь членов экипажа и 20 курсантов Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба.
- После авиакатастрофы выжили и были госпитализированы два курсанта. СМИ писали, что они выпрыгнули из самолета.
- Позже стало известно, что один из выживших скончался в больнице. Тела остальных 25 жертв крушения Ан-26 уже найдены.
Автор: Екатерина Трохимчук