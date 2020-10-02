Катастрофа АН-26: Минобороны отстранило семь должностных лиц

Минобороны отстранило 7 должностных лиц после катастрофы / УНИАН

Министерство обороны отстранило семерых чиновников после крушения самолета АН-26 под Чугуевом.

Об этом заявил вице-премьер-министр Олег Уруский в эфире ток-шоу Свобода слова Савика Шустера.

Из тех, кого отстранили:

пятеро - члены бригады,

двое - заместители руководителя Харьковского университета воздушных сил имени Кожедуба.

"Указом министра обороны сразу были отстранены семь должностных лиц: двое - заместители руководителя университета и пятеро - члены бригады", - отметил Уруский.

Авиакатастрофа под Чугуевом - что было ранее: