Киев затопило после мощного ливня: авто тонут, трамваи останавливают

На многих участках дорог в Киеве затруднено движение транспорта.
В субботу, 17 октября, в Киеве из-за ливня подтоплены проезжие части улиц, многие машины оказались заблокированы в воде.
Из-за этого на многих участках дорог усложнено движение транспорта, сообщает патрульная полиция столицы.
Проезжая часть затоплена или подтоплена на улицах Осенней, Приорской, Автозаводской, Уманской, Искровской и Филиппа Козицкого.
Из-за затопления на улицах Прирской и Автозаводской патруль перенаправляет автомобили на улицу Вышгородскую.
Кроме того, оказались подтоплены улицы Новопироговская, Сырецкая, Кирилловская и Копыловская. При этом на улице Кирилловской остановлено движение трамваев.
Кроме того, подтопления зафиксированы на улицах Уманской, Искровской, Козицкого, Осенней.
Как уточнил экс-заместитель главы Киевской городской государственной администрации Руслан Крамаренко в Facebook, из-за сильного ливня некоторые машины буквально утонули.
По его словам, инцидент произошел на перекрестке улиц Автозаводской и Приорской. В результате два автомобиля утонули, а движение было парализовано.
Напомним, ранее обрушившийся на Киев и область мощный ливень, который в некоторых районах сопровождался градом, затопил несколько улиц.