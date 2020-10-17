Киев затопило после мощного ливня: авто тонут, трамваи останавливают

В Киеве после ливня начался потоп / @Kyivpatrol

В субботу, 17 октября, в Киеве из-за ливня подтоплены проезжие части улиц, многие машины оказались заблокированы в воде.

Из-за этого на многих участках дорог усложнено движение транспорта, сообщает патрульная полиция столицы.

Проезжая часть затоплена или подтоплена на улицах Осенней, Приорской, Автозаводской, Уманской, Искровской и Филиппа Козицкого.

Из-за затопления на улицах Прирской и Автозаводской патруль перенаправляет автомобили на улицу Вышгородскую.

Кроме того, оказались подтоплены улицы Новопироговская, Сырецкая, Кирилловская и Копыловская. При этом на улице Кирилловской остановлено движение трамваев.

/ @Kyivpatrol

Кроме того, подтопления зафиксированы на улицах Уманской, Искровской, Козицкого, Осенней.

Как уточнил экс-заместитель главы Киевской городской государственной администрации Руслан Крамаренко в Facebook, из-за сильного ливня некоторые машины буквально утонули.

/ @Kyivpatrol

По его словам, инцидент произошел на перекрестке улиц Автозаводской и Приорской. В результате два автомобиля утонули, а движение было парализовано.

/ @Kyivpatrol

Напомним, ранее обрушившийся на Киев и область мощный ливень, который в некоторых районах сопровождался градом, затопил несколько улиц.