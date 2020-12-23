Кличко на похоронах Кернеса охотно раздавал селфи

Мэр не учел, что на такой церемонии подобное поведение является неуместным.
Мер Киева Виталий Кличко приехал на похороны мера Харькова Геннадия Кернеса и на церемонии прощания делал селфи с поклонницей.
Фотографию обнародовал ресурс Думская. На снимке запечатлен глава столицы с девушкой в модных затемненных очках, которая улыбается.
На заднем плане можно увидеть красные шторы с черной лентой.
Судя по изображению на фото, девушка попросила Кличко сделать совместное селфи, и он не отказал. Мэр Киева был без маски, а вот его поклонница не пренебрегла средствами противоэпидемиологической безопасности.
В соцсетях пользователи начали высказывать возмущение в связи с неуместным поведением Кличко на церемонии прощания с Кернесом.
"Мне искренне жаль политтехнологов Кличко. Вот им платят большие деньги, дабы готовили они Виталика к президентской гонке. Даже весьма правильно отправили его в Харьков на похороны Кернеса. Харьков - город большой, электората много. Кернеса в городе искренне любят, поэтому такие вещи запомнят. Виталий, оставленный без присмотра, тут же устроил сэлфи-сессию на фоне гроба. Более идиотскую выходку сложно придумать. И да, это люди тоже запомнят", - прокомментировал инцидент в Facebook политический эксперт Денис Гороховский.
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Похороны Кернеса
Напомним, в Харькове прошла траурная церемония прощания с мэром Геннадием Кернесом. Рано утром состоялось отпевание в Благовещенском соборе. Позже прошла церемония прощания с харьковским градоначальником.
Геннадий Кернес умер в ночь на 17 декабря в клинике Шарите в Берлине, где мэр Харькова лечился от последствий коронавирусной инфекции. О смерти Кернеса сообщил его друг – бизнесмен Павел Фукс.
Попрощаться с Геннадием Кернесом пришел и политик Михаил Добкин, который рассказал о своих извинениях перед харьковским мэром.
В связи со смертью Кернеса в Харькове должны состояться досрочные выборы мэра города. До проведения выборов обязанности градоначальника будет исполнять его соратник, секретарь городского совета Игорь Терехов.