Кличко на похоронах Кернеса охотно раздавал селфи

Кличко отличился на похоронах Кернеса / Фото: Думская

Мер Киева Виталий Кличко приехал на похороны мера Харькова Геннадия Кернеса и на церемонии прощания делал селфи с поклонницей.

Фотографию обнародовал ресурс Думская. На снимке запечатлен глава столицы с девушкой в модных затемненных очках, которая улыбается.

На заднем плане можно увидеть красные шторы с черной лентой.

Судя по изображению на фото, девушка попросила Кличко сделать совместное селфи, и он не отказал. Мэр Киева был без маски, а вот его поклонница не пренебрегла средствами противоэпидемиологической безопасности.

/ Фото: Думская

В соцсетях пользователи начали высказывать возмущение в связи с неуместным поведением Кличко на церемонии прощания с Кернесом.

"Мне искренне жаль политтехнологов Кличко. Вот им платят большие деньги, дабы готовили они Виталика к президентской гонке. Даже весьма правильно отправили его в Харьков на похороны Кернеса. Харьков - город большой, электората много. Кернеса в городе искренне любят, поэтому такие вещи запомнят. Виталий, оставленный без присмотра, тут же устроил сэлфи-сессию на фоне гроба. Более идиотскую выходку сложно придумать. И да, это люди тоже запомнят", - прокомментировал инцидент в Facebook политический эксперт Денис Гороховский.

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