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Когда откроют границу для иностранцев: в Кабмине назвали условие

1 сентября 2020, 10:47

Для открытия границ необходимо сокращение прироста новых случаев заражения коронавирусом.

Украина,граница
Правительство Украины решило закрыть границу для въезда иностранцев с 29 августа до 28 сентября / УНИАН

Украина может вновь открыть границы для иностранцев. Это произойдет в случае снижения количества новых случаев заболевания коронавирусом.

Спад должен наблюдаться на протяжении двух недель. Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире программы Сніданок з 1+1.

Глава Кабмина добавил, что для открытия границ необходимо любое сокращение прироста новых случаев заражения коронавирусом, однако точную цифру не назвал.

"Когда эпидемия пойдет на спад. Когда мы будем видеть, хотя бы на протяжении двух недель, что эпидемия спадает, тогда можно будет принимать решение про ослабление карантина", - сказал Шмыгаль.

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Как сообщал Главред, из-за пандемии китайского коронавируса COVID-19 правительство Украины решило закрыть границу для въезда иностранцев с 29 августа до 28 сентября.

Позже премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что в случае второй волны распространения коронавируса в Украине правительство не будет рассматривать вариант введения жестких ограничительных мер. По его словам, Кабмин будет полагаться на адаптивный карантин и локализацию всплесков заболевания.

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