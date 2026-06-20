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"Сегодня ночью": россияне подготовились к новому массированному удару – Зеленский

Виталий Кирсанов
20 июня 2026, 20:13
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По словам президента, сегодня ночью и в ближайшее время нужно особенно внимательно относиться к воздушным тревогам.
Россияне подготовились к новому массированному удару
Россияне подготовились к новому массированному удару / коллаж: Главред, фото: Офис президента, ua.depositphotos.com

Что сказал Владимир Зеленский:

  • Оккупанты не хотят прекращать боевые действия
  • Днем, 20 июня, уже были российские удары "шахедами" по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил об угрозе массированного российского удара в ближайшее время. Об этом он заявил во время вечернего обращения.

"Сегодня ночью и в ближайшее время нужно особенно внимательно относиться к воздушным тревогам: россияне подготовились к массированному удару. Пожалуйста, берегите себя", - заявил он.

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По его словам, оккупанты не хотят прекращать боевые действия.

"Россияне не останавливают войну, хотя все предложения по этому поводу - реальные форматы, возможности - уже давно лежат у них на столе, и Путин должен сделать выбор в пользу дипломатии и нормального мира. Наше предложение о встрече - предложение Путину - прямого и честного разговора в формате Украина - Россия при поддержке партнеров - остается в силе. И это важно, чтобы война все-таки была завершена миром", - сказал он.

Он отметил, что днем, 20 июня, уже были новые российские удары "шахедами" по Украине.

"С утра в течение дня было более 200 дронов. И хотя значительную часть этих "шахедов" сбили, но, к сожалению, были и попадания. Также были удары по Запорожью: к сожалению, есть погибшие. Мои соболезнования родным и близким. Были удары по Донбасу, Сумщине, Харьковщине, Днепровщине. Теперь новая тревога в Киеве", - добавил Зеленский.

В свою очередь мониторинговые каналы также сообщают, что РФ проводит передислокацию самолетов Ту-95МС и Ту-160. Их перенаправляют на аэродромы в центральных и западных областях РФ. В дальнейшем противник будет вооружать самолеты крылатыми ракетами для массированного обстрела Украины.

'Сегодня ночью': россияне подготовились к новому массированному удару – Зеленский

Смотрите видео здесь.

Какую новую опасность несут "Шахеды" — мнение эксперта

"Главред" писал, что, по словам военного эксперта Олега Жданова, Россия в последнее время активизировала атаки на Украину с применением управляемых беспилотников.

Угроза заключается в том, что оператор видит то же самое, что и дрон. Россияне используют эти дроны для поражения движущихся целей, например, локомотивов поездов.

Ту, Ту160, Ту95, Ту22, Ту-160, Ту-95, Ту-22, Ту инфографика
Инфографика Главреда

Массированный удар по Украине — что известно

Как сообщал "Главред", массированная ракетная атака страны-агрессора РФ в ночь на 15 июня затронула почти все районы Киева. Известно о не менее 35 раненых. Среди них — двое детей в возрасте 5 и 6 лет, а также беременная женщина. 5 человек погибли.

Также российская оккупационная армия около 30 раз атаковала пять районов Днепропетровской области беспилотниками, артиллерией, ракетами и авиабомбами. Разрушены предприятия, колледж и инфраструктура.

Кроме того, российские оккупанты атаковали Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра". Один из "шахидов" попал в алтарную часть Успенского собора — Стефановский придел. Во время повторной атаки была повреждена башня Иоанна Кушника.

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О персоне: Владимир Зеленский

Владимир Зеленский - украинский государственный деятель, шестой и действующий Президент Украины с 20 мая 2019 года. До вступления в должность получил известность как шоумен, актер, комик, режиссер, продюсер и сценарист. Был совладельцем и художественным руководителем "Студии Квартал-95" (2003-2019) и генеральным продюсером телеканала "Интер" (2010-2012).

Политическую карьеру начал в 2019 году и баллотировался на выборах президента Украины 2019 года. По итогам голосования избран Президентом Украины, сообщает Википедия.

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