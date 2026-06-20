В Ивано-Франковске больше не работают "языковые патрули": мэр назвал причину

Марцинкив утверждает, что сегодня около 90% жителей Ивано-Франковска используют украинский язык в общественных местах.

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В Ивано-Франковска больше не работают "языковые патрули" / коллаж: Главред, фото: instagram.com/martsinkiv.ruslan.if, скриншот

Кратко:

Инициатива носила общественный характер

Сейчас власти делают акцент на других формах популяризации госязыка

В Ивано-Франковске прекратили деятельность так называемые языковые патрули, которые были созданы для популяризации украинского языка. Об этом рассказал мэр города Руслан Марцинкив в интервью "РБК-Украина".

По словам Марцинкива, инициатива носила общественный характер и, как он считает, дала положительные результаты.

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"Мы массово распространяли информацию о курсах украинского языка, раздавали листовки и наклейки, размещали социальную рекламу на билбордах и ситилайтах. В результате интерес к украинскому языку заметно вырос, а количество его пользователей увеличилось", - отметил мэр.

Он добавил, что в городе продолжают работать курсы украинского языка как в онлайн-, так и в офлайн-формате. По его словам, жители активно записываются на обучение, что помогло изменить ситуацию в языковой сфере.

Сейчас власти делают акцент на других формах популяризации государственного языка: информационных материалах, специальных наклейках и образовательных программах. Марцинкив утверждает, что сегодня около 90% жителей Ивано-Франковска используют украинский язык в общественных местах.

При этом мэр подчеркнул, что речь идет прежде всего о коммуникации в государственных учреждениях, центрах предоставления административных услуг и других публичных пространствах.

Также он выразил мнение, что государство должно активнее поддерживать распространение украинского языка через образовательные программы и постоянные информационные кампании.

По словам городского головы, изменить языковые привычки старшего поколения бывает сложно, поэтому особое внимание следует уделять детям и молодежи, чтобы для них украинский язык был естественным и родным средством общения.

"Я понимаю, что, возможно, старшее поколение так не изменишь, а вот дети, молодежь – тут как раз таки нужно работать, чтобы это поколение уже считало украинский язык родным. Все немного так звучит дико в украинском государстве. Ну, к сожалению, наша такая реальность в государстве", – отметил Марцинкив.

Напомним, о запуске института языковых инспекторов городской голова сообщил осенью 2024 года. Тогда власти объясняли инициативу увеличением использования русского языка в городе. Основной задачей проекта была популяризация украинского языка через информационные кампании, социальную рекламу и просветительские мероприятия.

Русский язык в Украине — последние новости

Напомним, Главред писал, что в апреле 2025 года российские треки возглавили чарт Spotify в Украине. Первое место на платформе Spotify в "Топ-50 Украина" заняла песня "Fake ID" российских рэперов Kizaru и Icegergert.

Ранее, в 2023 году, Киевский городской совет по результатам голосования ввел мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта на территории столицы Украины.

Накануне, в 2022 году, Верховная Рада проголосовала за запрет на использование российской музыки в СМИ и публичном пространстве Украины. Парламентарии также запретили ввозить и распространять книги и издательскую продукцию из России, временно оккупированных агрессором украинских территорий и Беларуси.

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О личности: Руслан Марцинкив Руслан Марцинкив — украинский политик, мэр Ивано-Франковска (с 2015 года). Народный депутат Украины VII созыва. Член партии Всеукраинское объединение "Свобода". Лауреат Премии Кабинета Министров Украины за особые достижения молодежи в развитии Украины (2009), сообщает Википедия.

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