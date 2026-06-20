Женщина заявила о домогательствах в поезде: полиция открыла уголовное производство

По факту происшествия следователи Дарницкого управления полиции начали досудебное расследование по части 1 статьи 153 Уголовного кодекса Украины.

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Женщина заявила о домогательствах в поезде / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

Кратко:

С заявлением в полицию обратилась жительница столицы

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего

Правоохранительные органы расследуют инцидент, который произошел в пассажирском поезде сообщением Одесса-Киев. Женщина заявила о домогательствах со стороны одного из пассажиров плацкартного вагона.

Как сообщили в полиции Киева, с заявлением обратилась жительница столицы. По ее словам, во время ночной поездки неизвестный мужчина неоднократно прикасался к ней без ее согласия.

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Женщина рассказала, что около четырех часов утра проснулась от прикосновений к груди. Сначала она решила, что это могло ей показаться, однако, открыв глаза, заметила рядом незнакомого мужчину. По ее утверждению, позже он пересел ближе и вновь пытался прикоснуться к ней, дотрагиваясь до руки и пытаясь достать до груди.

После случившегося пассажирка сообщила о происшествии проводнику. Позже в Threads она заявила, что, по ее мнению, полиция не отреагировала должным образом непосредственно на месте инцидента. Также женщина утверждает, что на вопрос о причинах своего поведения мужчина ответил: "Извините, мне захотелось".

Женщина заявила о домогательствах в поезде / Фото: threads.com/@stremitelno_za_toboy_14

Сам пассажир отвергает обвинения. В соцсетях он сообщил, что состоит в браке и воспитывает пятерых детей. По его словам, в Киев он направлялся вместе с сыном с инвалидностью для прохождения планового медицинского обследования. Мужчина утверждает, что ночью покидал свое место лишь для того, чтобы взять воду.

Фото: instagram.com/kolomytsevnikitan

По факту происшествия следователи Дарницкого управления полиции начали досудебное расследование по части 1 статьи 153 Уголовного кодекса Украины - сексуальное насилие без добровольного согласия потерпевшего лица.

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего, опрашивают возможных свидетелей и собирают доказательства. Следственные действия продолжаются.

Новости "Укрзализныци":

Ранее Главред сообщал, что "Укрзализныця" объявила о запуске нового регионального поезда №854/853, который будет курсировать между Днепром и Харьковом. Новый рейс начнет работу уже с 19 июня.

Тарифы на проезд в вагонах СВ (люкс) международных поездов с 18 апреля 2026 года выросли ориентировочно на 20%. Соответствующая индексация предусмотрена приказом Министерства развития громад "Об утверждении Изменений в Тарифы на перевозку пассажиров и багажа железнодорожным транспортом в международном сообщении Восток - Запад" №544 от 17 марта этого года, который вступил в силу.

"Укрзализныця" ввела платный Wi-Fi в поезде дальнего следования. Пассажиры могут воспользоваться интернетом по тарифу 120 грн в сутки.

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Об источнике: "Укрзализныця" Акционерное общество "Украинская железная дорога" (АО "Укрзализныця", Укрзализныця) - национальный перевозчик грузов и пассажиров, пишет Википедия. Де-факто является государственным предприятием-монополистом в сфере железнодорожных перевозок. Компания обеспечивает почти 82% грузовых и 36% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии. "Укрзализныця" – акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в список госпредприятий, не подлежащих приватизации.

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