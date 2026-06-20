Женщина заявила о домогательствах в поезде: полиция открыла уголовное производство

Кратко:
- С заявлением в полицию обратилась жительница столицы
- Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего
Правоохранительные органы расследуют инцидент, который произошел в пассажирском поезде сообщением Одесса-Киев. Женщина заявила о домогательствах со стороны одного из пассажиров плацкартного вагона.
Как сообщили в полиции Киева, с заявлением обратилась жительница столицы. По ее словам, во время ночной поездки неизвестный мужчина неоднократно прикасался к ней без ее согласия.
Женщина рассказала, что около четырех часов утра проснулась от прикосновений к груди. Сначала она решила, что это могло ей показаться, однако, открыв глаза, заметила рядом незнакомого мужчину. По ее утверждению, позже он пересел ближе и вновь пытался прикоснуться к ней, дотрагиваясь до руки и пытаясь достать до груди.
После случившегося пассажирка сообщила о происшествии проводнику. Позже в Threads она заявила, что, по ее мнению, полиция не отреагировала должным образом непосредственно на месте инцидента. Также женщина утверждает, что на вопрос о причинах своего поведения мужчина ответил: "Извините, мне захотелось".
Сам пассажир отвергает обвинения. В соцсетях он сообщил, что состоит в браке и воспитывает пятерых детей. По его словам, в Киев он направлялся вместе с сыном с инвалидностью для прохождения планового медицинского обследования. Мужчина утверждает, что ночью покидал свое место лишь для того, чтобы взять воду.
По факту происшествия следователи Дарницкого управления полиции начали досудебное расследование по части 1 статьи 153 Уголовного кодекса Украины - сексуальное насилие без добровольного согласия потерпевшего лица.
В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего, опрашивают возможных свидетелей и собирают доказательства. Следственные действия продолжаются.
Новости "Укрзализныци":
Ранее Главред сообщал, что "Укрзализныця" объявила о запуске нового регионального поезда №854/853, который будет курсировать между Днепром и Харьковом. Новый рейс начнет работу уже с 19 июня.
Тарифы на проезд в вагонах СВ (люкс) международных поездов с 18 апреля 2026 года выросли ориентировочно на 20%. Соответствующая индексация предусмотрена приказом Министерства развития громад "Об утверждении Изменений в Тарифы на перевозку пассажиров и багажа железнодорожным транспортом в международном сообщении Восток - Запад" №544 от 17 марта этого года, который вступил в силу.
"Укрзализныця" ввела платный Wi-Fi в поезде дальнего следования. Пассажиры могут воспользоваться интернетом по тарифу 120 грн в сутки.
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Об источнике: "Укрзализныця"
Акционерное общество "Украинская железная дорога" (АО "Укрзализныця", Укрзализныця) - национальный перевозчик грузов и пассажиров, пишет Википедия.
Де-факто является государственным предприятием-монополистом в сфере железнодорожных перевозок.
Компания обеспечивает почти 82% грузовых и 36% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.
"Укрзализныця" – акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в список госпредприятий, не подлежащих приватизации.
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