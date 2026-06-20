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В США умер легендарный режиссер и продюсер Джеймс Берроуз

Алена Кюпели
20 июня 2026, 20:40
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Родственники Джеймса Берроуза подтвердили смерть знаменитости.
Умер американский режиссер
Умер американский режиссер / Коллаж Главред, фото Википедия

Кратко:

  • Чем прославился режиссер
  • Что о нем говорят

Популярный американский режиссер и актер Джеймс Берроуз скончался в возрасте 85 лет.

Как сообщает People, его семья подтвердила эту новость. Берроуз сделал многолетнюю карьеру на телевидении, начав с сериала "Шоу Мэри Тайлер Мур". Он был одним из создателей популярного сериала "Cheers". 11-кратный обладатель премии "Эмми" также режиссировал все эпизоды сериала "Уилл и Грейс" во время его оригинального показа и работал за кадром над такими сериалами, как "Такси", "Фрейзер", "Друзья" и "Третья планета от Солнца".

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"Мы чтим необыкновенную жизнь и непреходящее наследие Джеймса "Джимми" Берроуза, который мирно скончался сегодня в окружении любящей семьи", — говорится в заявлении семьи Берроуз. "Более пяти десятилетий Берроуз был одним из самых влиятельных и любимых режиссеров в истории телевидения. Как легендарный режиссер, наставник и творческая сила, он помог сформировать поколения комедии и принес неизмеримую радость зрителям по всему миру".

"За свою беспрецедентную карьеру Берроуз снял более 1000 эпизодов телесериалов и сыграл важную роль в создании некоторых из самых культовых сериалов, включая "Шоу Мэри Тайлер Мур", "Такси", "Чирс", "Фрейзер", "Друзья", "Уилл и Грейс" и "Теория большого взрыва", среди многих других", — говорится в заявлении.

"Но помимо своих выдающихся достижений, Берроуза будут помнить за нечто еще более важное: за его доброту, щедрость и непоколебимую веру в окружающих его людей. Он обладал редкой способностью делать всех лучше и был известен тем, что помнил по имени каждого встречного, благодаря чему коллеги на всех уровнях чувствовали себя замеченными, ценными и уважаемыми", - заявила его семья.

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О персоне: Джеймс Берроу

Джеймс Берроуз был американским телевизионным режиссером. Он получил множество наград, в том числе 11 премий "Эмми" в прайм-тайм и пять премий Гильдии режиссеров Америки. В 2015 году он был удостоен премии Гильдии режиссеров Америки за достижения всей жизни, а в 2016 году на канале NBC вышел специальный выпуск "Must See TV: An All-Star Tribute to James Burrows".

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