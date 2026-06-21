"Обстрел, паркинг, дым": Никитюк раскрыла, как прошел день рождения ее сына

Ведущая показала, как Оскар праздновал первый день рождения.

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Леся Никитюк с сыном Оскаром / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Леся Никитюк

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Сыну Леси Никитюк исполнился год

Как прошел день рождения Оскара

Известная украинская ведущая Леся Никитюк поделилась с поклонниками, как прошел первый день рождения ее первенца Оскара. В Instagram звезда опубликовала новые снимки с малышом и рассказала, как российская атака чуть не разрушила праздник ее сына.

На снимках Никитюк позировала с сыночком на лоне природы — в красивом сосновом лесу. Ведущая выбрала для себя и Оскара светлые образы в голубых тонах, которые отлично сочетались между собой. Знаменитость призналась, что искала успокоение после мощного обстрела Киева в ночь на 15 июня, когда вместе с сыном едва не пострадала во время задымления на паркинге, который служил укрытием для ее семьи.

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День рождения сына Леси Никитюк / фото: instagram.com, Леся Никитюк

"Ночной обстрел, паркинг, дым — в первый день рождения малыша. Из приятного — это ваши поздравления, родители и родные, подарки, шарики, стол, улыбки ребенка и отдых", — написала Леся.

После тяжелой ночи знаменитость решила уехать из Киева в загородный комплекс, чтобы перезагрузиться и отметить главный праздник сына. Ведущая поделилась снимками украшенного шарами и цветами стола, за которым должна собраться вся ее семья для празднования дня рождения Оскара.

Как Леся Никитюк отметила годик сына / фото: instagram.com, Леся Никитюк

Леся Никитюк — сын

Украинская телеведущая Леся Никитюк впервые стала мамой, родив 15 июня 2025 года сына Оскара в одном из киевских роддомов. Звезда рожала самостоятельно, опровергнув слухи о суррогатном материнстве, а ее возлюбленный и отец ребенка — военнослужащий Дмитрий Бабчук — поддерживал любимую во время родов. В ноябре того же года пара окрестила четырехмесячного сына в Михайловском Златоверхом соборе в Киеве.

Леся Никитюк / инфографика: Главред

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О персоне: Леся Никитюк Леся Ивановна Никитюк - украинская телеведущая, журналистка, актриса, блогер. Бывшая ведущая телепередачи Орел и Решка. После полномасштабного нападения России на Украину Леся Никитюк начала выпускать на Youtube пародийные песни ("Села птица", "Песня о крейсере "Москва", а также - вместе со Степаном Гигой - "Этот сон"), сообщает Википедия.

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