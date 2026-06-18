"Дед с того света": Леся Никитюк показала сына

Кратко:
- Что написала Никитюк
- Какими фото она поделилась
Известная украинская ведущая Леся Никитюк, которая недавно трогательно поздравила своего возлюбленного Дмитрия Бабчука с днем рождения, поделилась новыми фото своего сына.
Повод оказался очень серьезным: маленькому Оскару исполнился год. Об этом знаменитость написала в своем Instagram.
По этому поводу Никитюк решила вспомнить, каким был малыш и показала, каким он стал сейчас.
"Ну как такое может быть? Родился маленький, сморщенный, мы думали, наш дед с того света вернулся. А сейчас 12 кг вкусняшки", — пишет Никитюк.
"Год назад ты родился таким маленьким, но таким сильным мальчиком. В первую ночь под страшные звуки тревоги и грома ракет ты спал, ты уже знал, что наша с папой любовь к тебе будет защищать тебя всегда", — вспоминает она.
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Отметим, как сообщал Главред, ранее популярная российская певица Алла Пугачева вместе со своей дочерью Кристиной Орбакайте снялась в совершенно новой фотосессии, где российская певица показалась в новом ошеломительном образе.
Ранее также российский певец Филипп Киркоров, который активно поддерживает вторжение РФ в Украину, похвастался своим взрослым сыном Мартином.
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О персоне: Леся Никитюк
Леся Ивановна Никитюк - украинская телеведущая, журналистка, актриса, блогер. Бывшая ведущая телепередачи Орел и Решка. После полномасштабного нападения России на Украину Леся Никитюк начала выпускать на Youtube пародийные песни ("Села птица", "Песня о крейсере "Москва", а также - вместе со Степаном Гигой - "Этот сон"), сообщает Википедия.
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