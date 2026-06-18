"Дед с того света": Леся Никитюк показала сына

Ведущая Леся Никитюк показала новые фото со своим маленьким сыном.

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Леся Никитюк и Дмитрий Бабчук с сыном / коллаж: Главред, фото: instagram.com/special_my_profession, instagram.com/lesia_nikituk

Кратко:

Что написала Никитюк

Какими фото она поделилась

Известная украинская ведущая Леся Никитюк, которая недавно трогательно поздравила своего возлюбленного Дмитрия Бабчука с днем рождения, поделилась новыми фото своего сына.

Повод оказался очень серьезным: маленькому Оскару исполнился год. Об этом знаменитость написала в своем Instagram.

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Леся Никитюк показала сына / Фото Instagram/lesia_nikituk

По этому поводу Никитюк решила вспомнить, каким был малыш и показала, каким он стал сейчас.

"Ну как такое может быть? Родился маленький, сморщенный, мы думали, наш дед с того света вернулся. А сейчас 12 кг вкусняшки", — пишет Никитюк.

Леся Никитюк показала сына / Фото Instagram/lesia_nikituk

Леся Никитюк показала сына / Фото Instagram/lesia_nikituk

"Год назад ты родился таким маленьким, но таким сильным мальчиком. В первую ночь под страшные звуки тревоги и грома ракет ты спал, ты уже знал, что наша с папой любовь к тебе будет защищать тебя всегда", — вспоминает она.

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О персоне: Леся Никитюк Леся Ивановна Никитюк - украинская телеведущая, журналистка, актриса, блогер. Бывшая ведущая телепередачи Орел и Решка. После полномасштабного нападения России на Украину Леся Никитюк начала выпускать на Youtube пародийные песни ("Села птица", "Песня о крейсере "Москва", а также - вместе со Степаном Гигой - "Этот сон"), сообщает Википедия.

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