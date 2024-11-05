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Кого из украинцев будут штрафовать за хранение дров дома - объяснение нардепа

Мария Николишин
5 ноября 2024, 11:55
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Для привлечения к уголовной ответственности необходимо хранить дрова на сумму более 30 тыс грн.
Кого из украинцев будут штрафовать за хранение дров дома - объяснение нардепа
Закон о дровах / коллаж: Главред, фото: УНИАН, pixabay

Главные тезисы:

  • Норма заработает не раньше, чем с начала следующего отопительного сезона
  • Украинцы спокойно могут хранить 30 м куб. сосновых дров, или 15 м куб. дубовых
  • Полиция не имеет права требовать документы на имеющуюся древесину, которая приобретена до вступления закона в силу

Проголосованный Верховной Радой законопроект №9665, направленный на совершенствование ответственности за правонарушения в сфере лесопользования и противодействие незаконному обороту древесины, не имеет целью ограничивать граждан, которые используют дрова для обогрева собственных домов. Об этом сообщила партия "Слуга народа" со ссылкой на одного из авторов законопроекта Максима Павлюка.

По его словам, чисто технически эта норма заработает не раньше, чем с начала подготовки к следующему отопительному сезону.

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"В отдельных СМИ появились сообщения о том, что якобы нормы проголосованного законопроекта запрещают населению хранить дома дрова для собственного пользования без подтверждающих документов. Такие сообщения абсолютно не соответствуют действительности и являются не просто произвольной трактовкой проголосованных норм, а откровенной ложью", - заявил депутат.

Он отметил, что лицо не несет никакой ответственности за хранение 30 м куб. сосновых дров, или 15 м куб. дубовых.

"Это тот объем, который нужен домохозяйству на отопительный сезон, и даже несколько с запасом", - отметил Максим Павлюк.

Автор законопроекта добавил, что для привлечения к уголовной ответственности необходимо хранить дрова на сумму более 30 тыс грн, а это, по данным ДроваЕ, - 30 м куб. сосны, или 15 м куб. дуба.

Павлюк также отметил, что если кто-то, понимая сложность ситуации, неопределенность в энергетике, заготовил на эту зиму больше, чем 15 кубов дубовых дров или 30 куб. м сосновых, для них нет причин беспокоиться.

"Закон не имеет обратной силы во времени, поэтому государственные органы, в том числе и полиция, не имеет права требовать документы на имеющуюся древесину, которая приобретена до вступления закона в силу. Этот законопроект призван не искать дрова во дворах людей, а предотвратить оборот нелегальной древесины и сохранить природу, привести нормы украинского законодательства к европейским требованиям", - подытожил он.

Кто такой Максим Павлюк?

Максим Васильевич Павлюк (род. 3 июня 1992, с. Горишние Шеровцы, Заставнивский район, Черновицкая область) - украинский прокурор, политик. Народный депутат Украины 9-го созыва. Заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности, сообщает Википедия.

Закон о дровах - что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, Верховная Рада приняла закон, который предусматривает лишение свободы на срок от пяти до семи лет за хранение дров без необходимой документации.

Народный депутат Юрий Камельчук заявил, что законопроект будет касаться только тех, кто рубит и ворует дрова в больших объемах. По его словам, никаких проверок у рядовых граждан не будет.

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