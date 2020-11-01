Кравчук откровенно рассказал, что думает о намерении Зеленского разогнать КСУ

Кравчук рассказал, что думает о КСУ / УНИАН

Конституционный Суд Украины своим решением о признании неконституционной статью Уголовного кодекса о наказании за ложь в декларациях нарушил Конституцию Украины. Кроме того, КСУ поставил украинское общество в неудобное положение, заявил первый президент Украины, глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук.

"Конституционный суд может нарушать, а все остальные должны смотреть как он нарушает. Украинское общество действиями Конституционного Суда поставлено в ситуацию, которая требует немедленных, конкретных, действующих шагов", - сказал Кравчук в эфире канала Украина 24.

По словам Кравчука, президент Зеленский внес законопроект, которым предлагает уволить весь состав Конституционного суда, потому что этого требовала ситуация.

"Президент гасил огонь. Когда собрался СНБО, огонь пылал, антиукраинская ситуация расширялась в данном случае после принятия такого решения (КСУ, - ред.), и нужны были очень быстрые и радикальные шаги. Конечно, президент исходил из того, что нужно такие шаги сделать. Он предложил такой документ", - сказал он.

Кравчук подчеркнул, что предложенный Зеленским документ - это законопроект, а не указ.

"От ВР теперь зависит, как она отнесется к этому, как она оценит ситуацию в целом в Украине. И как она примет такие законы, такие решения, которые восстановят авторитет такой важной структуры как КСУ и погасят это пламя, которое горит вокруг КСУ. Это документ для обсуждения в ВР, это вовсе не означает, что президент заявил, что это единственно возможный вариант", - сказал он.

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