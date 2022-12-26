"Кукуха давно улетела": новая выходка Киркорова вызвала отвращение у россиян

Филипп Киркоров решил повторить знаменитый снимок Адриано Челентано, но был высмеян.

Филипп Киркоров / скриншот

Одиозный певец Филипп Киркоров регулярно попадает в скандалы. Выходки певца уже даже у россиян вызывают отвращение.

В сети появилось фото, на котором певец решил повторить фото актера Адриано Челентано на велосипеде.

Россияне не стерпели очередного "эпатажа" от Киркорова, высказав все, что о нем думают.

Филипп Киркоров / соцсети

"Хорошо хоть мы теперь видим, что он идиот. И каждый раз в этом убеждаемся. Своими фото, поведением и нарядами он ещё ни разу не заставил усомниться в своём идиотизме", "Мда, походу кукуха давно улетела. Неужели ему никто не подскажет, что своим поведением он просто отталкивает от себя?! Так дёшево и пошло", "Каждый сходит с ума по-своему", - писали в комментариях под фото.

Комментарии под фото Киркорова / скриншот

Напомним, Филипп Киркоров, который находился в большом турне по странам, всего за несколько дней успел вляпаться в ряд скандалов.

В Сети появилось видео, на котором Киркоров злится из-за чего-то на поклонника в зрительном зале, спускается к нему и лупит его по лицу букетом роз.

Также мы рассказывали, что российский пропагандист Владимир Соловьев заявил, что певец Филипп Киркоров разорвал все связи с Аллой Пугачевой и Максимом Галкиным.

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