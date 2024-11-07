'На этом точка': Украина не подпишет соглашение с Венгрией - Зеленский

Соглашение по безопасности между Украиной и Венгрией не будет подписано без включения в него пункта о вступлении Украины в НАТО, подчеркнул Зеленский.

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Украина не подпишет соглашение с Венгрией - в чем причина / Коллаж Главред, фото: Офис президента Украины, скриншот из видео

О чем сказал Зеленский:

Украина не подпишет соглашение о безопасности с Венгрией

Венгрия отказывается поддержать вступление Украины в НАТО

Двусторонний документ о безопасности между Украиной и Венгрией пока не подписан из-за отсутствия поддержки Венгрии относительно вступления Украины в НАТО. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам саммита Европейского политического сообщества в Будапеште.

Он подчеркнул, что такой документ должен учитывать не только интересы одной стороны, но и включать важные аспекты для обеспечения безопасности сегодня и в будущем.

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"Обе стороны. Для нас важна поддержка Украины в ЕС, поддержка Венгрией Украины в НАТО. В документе на сегодня нет поддержки Украины со стороны Венгрии в НАТО. Так, как этого нет, этот документ не подписан. На этом точка", - подчеркнул он.

Зеленский также отметил, что в случае взаимного уважения между Украиной и Венгрией не должно возникать никаких недоразумений.

"Украина поддерживает то, что Венгрия есть в ЕС и НАТО. Вот мое отношение к вам", - отметил президент.

Он добавил, что Украина готова сделать все возможное для избежания проблемных вопросов между странами, но если у Венгрии остаются вопросы к любым украинским позициям, то это недопустимо.

"Например: по ЕС есть вопросы, подождите, по НАТО подождите, потому что это красные линии по российской реакции. Так не может быть. Двустороннее соглашение - это об уважении. И о том, видишь ли ты меня на равных", - подытожил Зеленский.

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Скандальные заявления Виктора Орбана об Украине В апреле 2023 года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал Украину несуществующей страной в финансовом плане. Мол, наша страна напрямую зависит от союзников, и если США и Европа прекратят финасирование, война сразу же закончится. Ранее он утверждал, что "Украина становится ничейной землей". В мае 2023 года Орбан цинично заявил, что Закарпатье - это "древняя венгерская земля". "Потери украинцев - это наши потери... Там живут и венгры, часть Украины - это древняя венгерская земля, которая теперь принадлежит Украине, и венгры существуют там как коренное население", - сказал Орбан в интервью радио Kossuth. В ноябре 2022 года Орбан попал в скандал, когда появился на матч национальной сборной Венгрии по футболу в шарфе с украинским Закарпатьем, таким образом намекнув на аннексию региона. Кроме того, Венгрия систематически обвиняет Украину в якобы "нарушении прав национальных меньшинств" на Закарпатье и пытается блокировать важные инициативы для сотрудничества Киева с Евросоюзом и НАТО.

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Напомним, как ранее сообщал Главред, 7 ноября президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Венгрию на саммит Европейского политического сообщества и провел встречу с премьер-министром Виктором Орбаном.

В связи с победой Дональда Трампа на выборах в США, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о необходимости новой стратегии Европейского Союза в отношении Украины.

До этого, министры иностранных дел и по делам Европы из 13 стран ЕС сделали совместное заявление относительно визита Орбана, критикуя его за "преждевременную" поездку в Грузию, где продолжаются споры по парламентским выборам.

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