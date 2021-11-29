На Крым обрушился мощный шторм: полуостров обесточен, общественный транспорт заблокирован

Непогода в Крыму / Соцсети

Шторм из Турции накрыл Крымский полуостров. Непогода разбушевалась не только на побережье, но и в глубине полуострова.

Часть Симферополя осталась без света. Троллейбусы к морю не ходят.

На улицах города и в Ялте множество упавших деревьев, оборванные провода. Шквальный ветер сопровождается проливным дождем.

В связи с этим перекрыто движение в Керченском проливе и в Севастопольской бухте.

Синоптики прогнозируют, что непогода прекратится завтра.

Напомним, в результате сильных дождей, который в очередной раз обрушились на Крымский полуостров, множество домов постигло подтопление, а машины заблокировались под поваленными деревьями.

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