На Крым обрушился мощный шторм: полуостров обесточен, общественный транспорт заблокирован

Наиболее пострадали Симферополь и Ялта.
Шторм из Турции накрыл Крымский полуостров. Непогода разбушевалась не только на побережье, но и в глубине полуострова.
Часть Симферополя осталась без света. Троллейбусы к морю не ходят.
На улицах города и в Ялте множество упавших деревьев, оборванные провода. Шквальный ветер сопровождается проливным дождем.
В связи с этим перекрыто движение в Керченском проливе и в Севастопольской бухте.
Синоптики прогнозируют, что непогода прекратится завтра.
Напомним, в результате сильных дождей, который в очередной раз обрушились на Крымский полуостров, множество домов постигло подтопление, а машины заблокировались под поваленными деревьями.
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Автор: Ульяна Виноградова