На Одесчине жестоко расправились с бродячими животными

В Белгороде-Днестровском убили одного пса, а еще одного – ранили / Фото pixabay.com

В городе Белгород-Днестровский на территории частных гаражей неизвестный злоумышленник жестоко расправился с бродячими собаками.

Мужчина расстрелял собак, один пес найден мертвым, а еще один – раненым, говорится на сайте Главного управления Нацполиции в Одесской области.

В ведомстве добавили, что расстрел животных с балкона видел мужчина.

"На территории частных гаражей в одном из районов города местный житель нашел двух бездомных собак – одного мертвого, а другой – с ранением...", – поделились в полиции.

Правоохранители выясняют, кто открыл огонь по животным.

В Украине предусмотрена ответственность за жестокое обращение с животными – это ст. 299 Уголовного кодекса. По факту стрельбы в собак начато производство по ч. 1 ст. 299. Злоумышленнику грозит арест на шесть месяцев или ограничение свободы на срок до трех лет.

Ранее в Украине уже наказывали за жестокость в отношении животных.

В частности, разнорабочему, который в селе Веселое Синельниковского района Днепропетровской области в состоянии алкогольного опьянения швырнул на асфальт бездомного котенка и не убил, суд дал пять лет лишения свободы с испытательным сроком три года.

Котенок из-за действий мужчины остался без глаза.