"Резня в Харькове": парень жестоко расправился с бывшей девушкой

В Харькове парень жестоко убил бывшую девушку / The Financial Express

В субботу, 2 марта, в Харькове на ул. Набережной нашли тело 14-летней местной жительницы с многочисленными ножевыми ранениями, в убийстве подозревают 16-летнего парня, с которым девушка раньше имела отношения.

Парень назначил бывшей девушке встречу, между ними возник конфликт из-за ее новых отношений, и после этого он нанес оппонентке около 10 ударов ножом по разным частям тела, сообщили в Главном управлении Нацполиции на Харьковщине.

В ведомстве добавили, что после резни злоумышленник забрал телефон девушки, сбежал и скрывался у дома у товарища.

Правоохранители уже задержали подозреваемого. Начато производство по п. 4, 6 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса. Задержанному уже сообщили о подозрении в совершении преступления.

Ранее сообщалось, что в Измаиле Одесской области 53-летний мужчина на территории больницы из-за музыки несколько раз ударил ножом в живот своего 28-летнего соседа по палате, пострадавший умер на операционном столе.