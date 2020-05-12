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На рынки Украины хлынет второсортный картофель из Европы

12 мая 2020, 12:43

Украинцы будут покупать промышленный картофель, который подлежит утилизации.

Картофель
Украинцам будут продавать картофель, который подлежит утилизации / УНИАН

На рынках Украины вскоре можно будет купить второсортный картофель из Нидерландов, сорт которого предназначен лишь для приготовления картошки фри и считается промышленным.

В Нидерландах и Бельгии предприятия по производству картофеля фри вынуждены были приостановить свою работу. Вследствие этого в странах произошел переизбыток промышленного картофеля, который скупили украинские предприниматели, сообщает East Fruit.

Примечательно, что стоимость такого картофеля не отличается от цены на украинский корнеплод.

"В среднем украинские оптовики за картофель из Нидерландов просят около 30-35 центов США за кг (8-9 грн/кг) картофеля при доставке его в Киев. На рынке также есть предложения о поставке картофеля из Нидерландов под заказ. При этом цены на картофель в Украине остаются стабильными, а спрос потребителей начинает переключаться на ранний (молодой) картофель, который уже поступает на рынок", - подчеркивается в сообщении.

Ранее экономист Олег Пендзин заявил, что в текущем году украинцев ожидает повышение цен на продукты на 10-15%. В стране будет дефицит картофеля, а цена на корнеплод, соответственно, возрастет.

Украина картофель общество экономика
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