Ученые рассказали, чем полезен и чем вреден для здоровья картофель

Картофель / УНИАН

Группа ученых из Университета штата Пенсильвания выяснили, что картофель - который считается крайне вредным продуктом в плане набора лишнего веса - оказывается, может улучшать показатели здоровья человека.

Такая информация была опубликована в специализированном издании Medical News Bulletin.В ходе эксперимента добровольцев разделили на две группы. Первая из которых на протяжении четырех недель кушала гарнир из очищенных зерен (вместе с рисом), а другая — картофелем, сделанным на пару либо запеченным.

После окончания экспериментально срока врачи измеряли у участников маркеры кардиометаболического риска, в том числе и уровень глюкозы в плазме крови, холестерин, сывороточный инсулин и артериальное давление. Выяснилось, что у тех, кто кушал картошку, показатели были лучше, чем у группы, питавшейся гарнирами из круп.

Напомним, ранее диетолог Лора Филиппова рассказала, как приготовить картофель с максимальной пользой. Позднее медики рассказали, какие популярные овощи в вареном виде опасны для здоровья.