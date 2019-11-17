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Будете удивлены: эти популярные овощи в вареном виде опасны для здоровья

17 ноября 2019, 14:13

Картофель, свекла и морковь могут быть опасными для здоровья.

Катофель, морковь и свекла не всем полезны / из открытых источников

Ошибочно мнение, что все овощи одинаково полезны, и если питаться овощами, то будете злоровыми.

Доказано, что даже безобидные, на первый взгляд, овощи, могут нанести вред здоровью человека. 

В частности, ни в коем случае нельзя кушать сырую морковь и редьку, если вы страдаете от хронических болезней желудочно-кишечного тракта.

Картофель

При этом блюда из любимого многими в наших широтах картофеля опасны для тех, у кого сахарный диабет. 

"При заболеваниях ЖКТ проблему могут представлять сырые и особенно острые корнеплоды. Нужно понимать, что клетчатка, которой они богаты, может раздражать органы пищеварения и провоцировать приступы боли, если у вас есть какие-то проблемы в этой сфере", — отметила российский врач-диетолог Елена Соломатина. 

Диетолог настаивает, что вареные корнеплоды угрожают здоровью тех, у кого наблюдается лишний вес.

Морковь

 "Вареная морковка или картошка ощутимо повышает гликемический индекс, и это нужно учитывать гражданам, которые склонны к метаболическому синдрому. Больным сахарным диабетом тоже нужно проявлять осторожность при употреблении вареных корнеплодов", — добавила Соломатина. 

Специалист отметила, что если слегка пассировать морковь, то содержащийся в ней бета-каротин будет усваиваться лучше, а корнеплод, при этом, не будет раздражать ЖКТ. Картофель, в свою очередь, превращается в отличный источник калия, если употреблять его в запеченном виде (калий полезен для сердца), передает planet-today.

Свекла

Также не стоит злоупотреблять вареной свеклой, ведь свекла содержит много сахара. Так, 100 грамм корнеплодов столовой свеклы содержат до 8,7 грамма моно- и дисахаридов.

Для сравнения, для картофеля аналогичный показатель составляет не более 1,5 грамма.

Именно поэтому диетологи относят свеклу к продуктам с высоким гликемическим индексом (он составляет 64 единицы), то есть к очень быстро усваиваемым продуктам, быстро поднимающим уровень сахара в крови до высоких отметок.

В этой связи людям, страдающим сахарным диабетом, необходимо употреблять красный корнеплод с большой осторожностью.

Читайте такжеВыбросьте немедленно: эти ТОП-4 вещи "пожирают" здоровье и притягивают в дом нищетуНапомним, ранее сообщалось, известный российский медик Елена Малышева во всеуслышание заявила, что молоко и мёд не помогают при простуде.

"Рецепт, которым лечили с давних времён, является мифом. Это с лёгкостью можно опровергнуть", - отметила Малышева.

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