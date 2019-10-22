Чем заменить свежие овощи зимой: диетолог дала дельные советы

Квашеная капуста - кладезь витамина С / Фото facebook.com/ulanasuprun

Зима уже не за горами, и хоть с прилавков магазинов и не исчезнут все летние овощи, однако они будут стоить существенно дороже и по карману окажутся далеко не всем. В связи с этим врач-диетолог Юлия Поворознюк рассказала о главных источниках витаминов и некоторых особенностях питания в осенне-зимний период, а также посоветовала, чем заменить свежие овощи зимой.

Среди прочего Поворознюк рекомендует вводить в рацион корнеплоды и квашеные продукты – в них много витамина С и других фитонутриентов, которые укрепляют здоровье именно в осенне-зимний период. В то же время людям, у которых есть проблемы с кишечником, квашеные продукты следует употреблять умеренно. Иначе будет вздутие или дискомфорт в животе.

Чтобы заменить свежие овощи зимой, можно употреблять долгохранящиеся овощи в тушеном, запеченном или сыром виде – тыкву, свеклу, морковь, лук, капусту. Также полезно будет разнообразить питание замороженными летними и осенними овощами.

Напомним, ранее Главред опубликовал простые рецепты вкусных блюд из тыквы в духовке и в мультиварке.

Кроме того, эксперты дали несколько советов, как правильно укрепить здоровье осенью. Самыми оптимальными способами являются налаживание рациона, закаливание и избегание стрессов.