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Запеченная тыква и тыква с мясом: самые простые и вкусные рецепты

18 октября 2019, 16:13

Приготовление блюда из тыквы, в частности, в мультиварке, не отнимет много времени.

Запеченная тыква готовится менее часа
Запеченная тыква готовится менее часа / Скриншот

Тыква - осенний кладезь витаминов и минералов. Диетические блюда из тыквы - и не очень диетические - получаются не только вкусными, но и полезными.

Тыкву можно готовить разными способами - запекать в духовке, готовить в мультиварке, использовать в качестве основного ингредиента для блинчиков и жарить.

Главред узнал, как готовятся простые блюда из тыквы в духовке и в мультиварке, и решил опубликовать самые простые и вкусные рецепты.

Простые блюда из тыквы, рецепты

Запеченная тыква с медом

Ингредиенты:

  • Четверть средней тыквы;
  • 3-4 столовые ложки меда;
  • 0,5 чайной ложки молотого мускатного ореха;
  • Оливковое масло.

Как готовится тыква, запеченная в духовке

Очистите тыкву от кожуры и нарежьте толстыми крупными ломтиками. Уложите ломтики тыквы в форму для запекания (дно можно выстелить пергаментом) в один слой. Смажьте ломтики тыквы медом с одной стороны, а потом переверните и смажьте и с другой стороны.

Чтобы запеченная тыква получилась ароматной, - присыпьте ее мускатным орехом. Мускатный орех можно заменить корицей. После этого взбрызните ломтики тыквы оливковым маслом - необходимо небольшое количество масла.

Запеченная тыква: правила приготовления

Накройте форму для запекания фольгой и отправьте в духовку. Тыква, запеченная в духовке, быстро готовится - разогрейте духовку до 200 градусов и выпекайте овощ на протяжении 30 минут. Через полчаса снимите фольгу и отправьте тыкву назад в духовку на несколько минут, чтобы она подрумянилась. Запеченная тыква может подаваться с медом и орехами.

Тыква, запеченная в духовке, - фото этапов приготовления

  • Запеченная тыква готовится менее часа Скриншот
  • Запеченная тыква готовится менее часа Скриншот
  • Запеченная тыква готовится менее часа Скриншот
  • Запеченная тыква готовится менее часа Скриншот
  • Запеченная тыква готовится менее часа Скриншот
  • Запеченная тыква готовится менее часа Скриншот
  • Запеченная тыква готовится менее часа Скриншот

Считается, что блюда из тыквы в мультиварке быстрее и проще готовятся, чем в духовке или на плите. В мультиварке очень просто приготовить, например, тыквенную кашу, но и блюда из тыквы с мясом тоже можно легко сделать.

Тыква с мясом в мультиварке

Ингредиенты:

  • 300 г тыквы;
  • 500 г индейки;
  • 1 морковка;
  • 1 луковица;
  • 200 г свеклы;
  • 80 г томатной пасты;
  • Соль и перец - по вкусу;
  • Растительное масло для обжаривания овощей и мяса. 

Как готовится тыква с мясом в мультиварке

Очистите овощи. Нарежьте лук тонкими кольцами, а морковь и свеклу - крупным кубиком. Индейку порежьте крупными кусочками. Налейте в чашу мультиварки небольшое количество растительного масла и немного поджарьте лук, а потом добавьте морковь.

Перемешайте овощи и подождите, пока морковь немного поджарится, после этого всыпьте свеклу и тоже ее обжарьте. Периодически перемешивайте овощи. Положите в чашу мясо и тоже его поджарьте. 

Потом положите томатную пасту и влейте воду - жидкость должна покрыть ингредиенты, всыпьте соль, перец, можно добавить травы, и все перемешайте. При желании в блюдо тыква с мясом можно добавить картофель. Когда все ингредиенты будут в чаше - закройте мультиварку и готовьте блюдо на режиме Тушение 1 час.

Тыква с мясом в мультиварке - снимки этапов приготовления

  • Тыква с мясом в мультиварке тушится 1 час Скриншот
  • Тыква с мясом в мультиварке тушится 1 час Скриншот
  • Тыква с мясом в мультиварке тушится 1 час Скриншот
  • Тыква с мясом в мультиварке тушится 1 час Скриншот
  • Тыква с мясом в мультиварке тушится 1 час Скриншот

рецепт Тыква блюда из тыквы
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