Диетолог рассказала, как приготовить картофель с максимальной пользой

Картофель является одним из самых популярных овощей у украинцев.

Как ее приготовить с максимальной пользой, объяснила диетолог Лора Филиппова.

В первую очередь эксперт обратила внимание, что желающие похудеть абсолютно зря отказываются от картошки. "Картофель – источник полезных витаминов и клетчатки. И она отнюдь не такая высококалорийная, как многие читают", – рассказала Филиппова.

Так, к примеру, 100 г сваренной в "мундире" картошки содержат 86 калорий. Для сравнения: в 100 г гречки – почти 100 калорий.

Что касается неполезной картошки, то к таковой относится картофель жареный, фри и чипсы. Также к неполезным блюдам из картофеля диетолог отнесла "пюре" со сливочным маслом и молоком.

О "правильных", полезных способах приготовления картофеля смотрите в сюжете:

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