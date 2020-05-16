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"Застряли в волоките:" названы регионы-аутсайдеры по выплатам медикам

16 мая 2020, 21:21

Выяснилось, медики каких областей до сих пор так и не дождались обещанных надбавок за лечение пациентов с Ковид-19.

Зеленский
Зеленский назвал области-аутсайдеры по выплатам медикам / УНИАН

30 марта, Верховная Рада Украины приняла закон, согласно которому медицинским работникам в условиях борьбы с COVID-19 положена 300% надбавка к зарплатам. По состоянию на субботу, 16 мая, 14 регионов Украины уже выплатили все надбавки за март врачам за работу с пациентами с коронавирусной инфекцией COVID-19.

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, в Николаевской области не фиксировали ни одного больного COVID-19 в марте, а Черновицкая область, где распространение болезни было самым большим, будет нуждаться в дофинансировании. Другие регионы завершат выплату надбавок в начале следующей недели.

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"Рад, что процесс движется. Уже получил положительные отзывы медиков, которые получили надбавки. Этот процесс идет быстро, когда налажено сотрудничество Кабинета министров и местной власти. В Херсонской области все выплаты завершили еще на прошлой неделе, среди лидеров — и Днепропетровская и Львовская области. В то же время Волынь, Луганская, Ровенская область и некоторые другие области до сих пор застряли в бюрократической волоките. А надо начинать уже выплаты за апрель", — подчеркнул Зеленский, сообщает пресс-служба главы государства.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что сейчас больницы заключают соглашения с Национальной службой здоровья Украины для выплаты надбавок за работу с пациентами с COVID-19 за апрель, и пообещал сделать все возможное для ускорения процесса.

Как ранее писал Главред, глава государства Владимир Зеленский пообещал урегулировать вопрос с выплатой денежных надбавок медработникам уже в ближайшие дни.

Также напомним, коронавирус в Украине по состоянию на утро 16 мая выявили у 17 858 жителей. В течение суток было получено +528 уведомлений о новых подтвержденных случаях заболевания.

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