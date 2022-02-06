Налог на церковь на Львовщине: священники открещиваются от вымогательства денег в селян

На Львовщине у селян требуют платить налог на церковь / УНИАН, УГКЦ

На Львовщине жителям села Подборцы начали приходить квитанции с долгом за якобы неоплаченный налог на церковь. Как оказалось, местные жители должны платить на храм по 330 гривен за год. А тем, которые не хочет платить, начисляют "долг".

Такая квитанция, которая была написана от руки, пришла жителю села Николаю Федану. За 9 лет ему насчитали долга на 2 530 гривен. Однако мужчина должником себя не считает и подчеркивает, что такие пожертвования должны быть добровольными, рассказал он ТСН.

"Сначала меня это рассмешило. Я подумал, что это шутка. Не может быть долга, если я не хожу в эту церковь. Я однозначно не буду платить", – подчеркнул мужчина.

По его словам, он не единственный получил такую платежку. Однако другие его односельчане, которым тоже начислили долг, не хотят говорить об этом публично, и в то же время платить эти средства тоже не собираются.

Священник не рассказал журналистам о такой инициативе – в телефонном разговоре он объяснил, что болеет и поэтому не может разговаривать.

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Откуда такая идея, объяснила женщина, которая и писала квитанцию от руки – в документе был указан ее номер телефона. Она не объяснила журналистам, кем она является, однако подтвердила, что разносила квитанции. По словам женщины, это не налог, а добровольные пожертвования на содержание церкви. Почему в квитанции был указан именно "налог", женщина объяснила тем, что это слово просто прижилось среди людей.

Мужчину попросили заплатить 2530 гривен "налога", которые он якобы задолжал церкви за 9 лет/ Скрин с видео

Во Львовской архиепархии Украинской греко-католической церкви отметили, что их церковь как структура и сам священник не причастны к сбору этих средств. Как пояснил пресс-секретарь архиепархии отец Павел Дроздяк, это внутренние дела общины.

"К этому всему делу содержания храма не приобщен отец. Это внутреннее согласование общиной. Именно таким образом решают содержать церковь", – отметил он.

В церкви напомнили, что все пожертвования являются добровольными, однако отметили, что не будут вмешиваться в действия общины.

При этом в селе многие прихожане нормально воспринимают инициативу сдавать средства на церковь и отмечают, что готовы это делать.

Напомним, на Закарпатье в селе Хмельник неизвестные разбили местный Успенский православный храм. В помещении церкви повсюду были кровь, стекло и разбросанные вещи.

Ранее сообщалось, что 12-летний школьник поджег храм в Одесской области. Мальчик сначала говорил, что поджег храм, поскольку хотел отомстить своему однокласснику, который якобы постоянно его травил. Однако выяснилось, что сын священника не оскорблял Виталика.

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