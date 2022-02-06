УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Налог на церковь на Львовщине: священники открещиваются от вымогательства денег в селян

6 февраля 2022, 14:50
Прослушать новость
Остановить

В архиепархии заявили, что это сами селяне организовали сбор средств на содержание храма и это внутреннее дело общины.

false
На Львовщине у селян требуют платить налог на церковь / УНИАН, УГКЦ

На Львовщине жителям села Подборцы начали приходить квитанции с долгом за якобы неоплаченный налог на церковь. Как оказалось, местные жители должны платить на храм по 330 гривен за год. А тем, которые не хочет платить, начисляют "долг".

Такая квитанция, которая была написана от руки, пришла жителю села Николаю Федану. За 9 лет ему насчитали долга на 2 530 гривен. Однако мужчина должником себя не считает и подчеркивает, что такие пожертвования должны быть добровольными, рассказал он ТСН.

"Сначала меня это рассмешило. Я подумал, что это шутка. Не может быть долга, если я не хожу в эту церковь. Я однозначно не буду платить", – подчеркнул мужчина.

По его словам, он не единственный получил такую платежку. Однако другие его односельчане, которым тоже начислили долг, не хотят говорить об этом публично, и в то же время платить эти средства тоже не собираются.

Священник не рассказал журналистам о такой инициативе – в телефонном разговоре он объяснил, что болеет и поэтому не может разговаривать.

Реклама

Откуда такая идея, объяснила женщина, которая и писала квитанцию от руки – в документе был указан ее номер телефона. Она не объяснила журналистам, кем она является, однако подтвердила, что разносила квитанции. По словам женщины, это не налог, а добровольные пожертвования на содержание церкви. Почему в квитанции был указан именно "налог", женщина объяснила тем, что это слово просто прижилось среди людей.

false
Мужчину попросили заплатить 2530 гривен "налога", которые он якобы задолжал церкви за 9 лет/ Скрин с видео

Во Львовской архиепархии Украинской греко-католической церкви отметили, что их церковь как структура и сам священник не причастны к сбору этих средств. Как пояснил пресс-секретарь архиепархии отец Павел Дроздяк, это внутренние дела общины.

"К этому всему делу содержания храма не приобщен отец. Это внутреннее согласование общиной. Именно таким образом решают содержать церковь", – отметил он.

В церкви напомнили, что все пожертвования являются добровольными, однако отметили, что не будут вмешиваться в действия общины.

При этом в селе многие прихожане нормально воспринимают инициативу сдавать средства на церковь и отмечают, что готовы это делать.

Напомним, на Закарпатье в селе Хмельник неизвестные разбили местный Успенский православный храм. В помещении церкви повсюду были кровь, стекло и разбросанные вещи.

Ранее сообщалось, что 12-летний школьник поджег храм в Одесской области. Мальчик сначала говорил, что поджег храм, поскольку хотел отомстить своему однокласснику, который якобы постоянно его травил. Однако выяснилось, что сын священника не оскорблял Виталика.

Читайте также:

viber
УГКЦ налоги Львовская область новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «Налог на церковь на Львовщине: священники открещиваются от вымогательства денег в селян». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Необычайная удача, исполнение желаний и успех во всем: кому из знаков в феврале мощно подфартитНеобычайная удача, исполнение желаний и успех во всем: кому из знаков в феврале мощно подфартит Сбываются мечты и сопутствует удача в деньгах: 4 знака зодиака, которые отличаются завидным везениемСбываются мечты и сопутствует удача в деньгах: 4 знака зодиака, которые отличаются завидным везением Достаток и благополучие или непредвиденные расходы: денежный календарь на февраль 2022Достаток и благополучие или непредвиденные расходы: денежный календарь на февраль 2022 Православный календарь 2022: важные даты, посты и поминальные дниПравославный календарь 2022: важные даты, посты и поминальные дни Путин выставил Крым на торгиПутин выставил Крым на торги
15:26

В Украине покупателей недвижимости при регистрации прав ждет налоговая проверка

15:26

Ракетный удар по Украине и отношение к Зеленскому: Лукашенко вместе с РФ пригрозил войной Киеву

14:50

Налог на церковь на Львовщине: священники открещиваются от вымогательства денег в селянВидео

14:32

Зеленского пригласили на Мюнхенскую конференцию по безопасности, Путин ехать отказалсяВидео

14:32

Доллар полетел вниз: украинцам рассказали о новом курсе "американца"Видео

Реклама
14:31

Врачам и учителям теперь платят чуть больше 11 800 грн: как изменились зарплаты в Украине

13:33

Если Россия нападет на Украину, Киев может пасть за 72 часа – американские СМИВидео

13:24

Как правильно разморозить мясо: 3 ошибки, которые совершают все хозяйкиВидео

13:23

Украина получила первую партию таблеток от коронавируса Молнупиравир - ЛяшкоВидео

13:02

К вторжению готовы 62 тысячи военных, РФ стягивает дополнительные силы – The Washington PostВидео

13:00

Гороскоп на завтра, 7 февраля 2022: Близнецам – сюрпризы, Скорпионам – обман, Стрельцам – успех в деньгахВидео

12:54

Сказочный сиреневый маникюор – самый нежный маникюр весна 2022Фото

12:10

Не поставляют оружие в "кризисные регионы": ФРГ подтвердила, что не даст Украине вооружениеВидео

12:04

Внезапно ворвется безумная жара: украинцам пообещали теплую веснуВидео

12:03

Приметы на 7 февраля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

12:01

Больше всего кололись Pfizer, меньше – AstraZeneca: в Украине замедлились темпы вакцинации от COVID-19

11:39

НАТО стоит объединиться из-за агрессии РФ и ужесточить санкции: итоги переговоров Макрона и Джонсона

11:24

День ангела Оксаны: поздравления, сердечные картинки и открытки к празднику

10:40

В Украине резко взлетел в цене хлебВидео

10:37

Игрался на подоконнике, пока мама спала: в Днепре ребенок едва не выпал с 6 этажа

Реклама
09:52

Израиль запретил Эстонии, Латвии и Литве передавать Украине оружие своего производства – СМИ

09:15

Зеленский трогательно поздравил супругу с днем рожденияВидео

09:09

Ученые выяснили, что для заражения COVID-19 хватает одной капли с вирусомВидео

09:07

Сон с субботы на воскресенье: о чем предупреждает и будет ли он вещим

08:30

Коронавирус в Украине 6 февраля: за сутки обнаружили более 27 тысяч новых больных

08:04

Гороскоп на сегодня, 6 февраля 2022: Стрельцам – успех, Тельцам – важное знакомство, Рыбам – предательствоВидео

08:02

Великобритания отправила в Украину сотню элитных военных - MirrorВидео

07:45

Для США случилось наихудшеемнение

07:34

"Киев может пасть в течение нескольких дней": Россия готова к вторжению в Украину на 70% - ReutersВидео

07:10

Гороскоп Елены Зеленской: почему президентская семья под угрозой

07:06

3 простых способа, которые сделают прихожую невероятно уютнойВидео

06:29

"Черный лебедь" Монастырскогомнение

05:40

Нежный яблочный штрудель из лаваша за 20 минут: превосходный десертВидео

05:29

Ждать ли ранней весны: украинцам дали неожиданный прогноз на февральВидео

05:05

Расширяем пространство: 7 элементов в дизайне, которые срочно нужно поменятьВидео

05:01

Будут пышно цвести: сахар - проверенное удобрение для всех растений, которое всегда есть под рукой

04:22

В моду на 2022 год вернулись брови в стиле свободолюбивых 90-хВидео

03:50

Как сделать кухню чистой и уютной: 3 вещи, от которых нужно срочно избавитьсяВидео

03:21

Ученые назвали витамин, дефицит которого в 10 раз повышает смертность от COVID-19Видео

02:44

Украине грозит топливная блокада: когда ждать коллапса на АЗСВидео

Реклама
02:15

Поможет при артрите, кашле и для похудения: почему имбирь нужно есть каждый день

01:47

"Это безнадежно": Комаровский разнес популярное лекарство от коронавируса

01:17

Вторая жизнь стеклянных банок: креативные идеи, которые упростят жизнь

00:51

Приметы на 6 февраля: что нельзя делать в день Ксении и как не попасть в бедуВидео

00:32

Станет любимым уголком в доме: самые модные цвета для кухни в 2022 годуФотоВидео

05 февраля, суббота
23:51

Лидеры Германии, Франции и Польши вместе обсудят вопрос угрозы вторжения России в УкраинуВидео

23:13

Охранник прогнал девушку с ДЦП из магазина: чем закончилась история

22:40

В Киеве полицейский "фантом" столкнулся с Лексусом: кто виноватВидео

22:05

"Зеленский трухнул": Лукашенко заикнулся о войне с УкраинойВидео

21:40

Розыгрыш боевых действий по переходу в наступление: Россия будет стрелять в 50 км от УкраиныВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять