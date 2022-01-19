Повсюду кровь, стекло и разбросанные вещи: на Закарпатье неизвестные разбили храм

Из помещения ничего не исчезло, но злоумышленники оставили после себя сплошной беспорядок.
На Закарпатье в селе Хмельник неизвестные повредили местный Успенский православный храм.
Ничего не исчезло, однако было повреждено здание и вещи внутри храма. Об этом сообщил протоиерей Богдан Бабинец на своей странице в Facebook.
Священнослужитель рассказал, что церковь в разбитом виде он застал вечером в субботу, 15 января. Он отметил, что до сих пор не может прийти в себя от того, что ему пришлось увидеть.
"Разбитый храм, особенно алтарь, храм, которому ты долгие годы уделял всю свою любовь, лелеял, украшал, готовил к каждому празднику, пришлось увидеть первым, стать первым свидетелем. А рядом никого! Ни души. И храм стоит в 200 метрах за кладбищем", – написал протоиерей.
По словам священнослужителя, в храме всё было разбросано. Злоумышленники разбили стеклопакет, поэтому на полу валялось много битого стекла, еще и везде была кровь. Также повсюду валялись сожженные спички – их было от 40 до 50 штук.
"А что еще могло случиться?... Страшно и подумать", – отметил священник.
Полиция возбудила уголовное дело
В полиции подтвердили, что в сельский храм проникли неизвестные, при этом из здания ничего не исчезло. Об этом рассказали в ГУ НП в Закарпатской области, пишет Mukachevo.net.
Правоохранители возбудили уголовное дело по статье 233 УК (проникновение). Больше деталей в полиции не разглашают.
Издание из собственных источников узнало, что неизвестные выломали дверь и разбили стекло на иконах.
Ранее сообщалось, что 12-летний школьник поджег храм в Одесской области. Мальчик сначала говорил, что поджег храм, поскольку хотел отомстить своему однокласснику, который якобы постоянно его травил. Однако выяснилось, что сын священника не оскорблял Виталика.
Также сообщалось, что в Каменском Днепропетровской области две женщины с ребенком ограбили церковь. Злоумышленники украли декоративные туи с клумбы возле церкви. При этом запись камер видеонаблюдения показала, что сперва одна из воровок перекрестилась, а затем начала выкапывать деревья.
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