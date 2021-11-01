Нардеп от ОПЗЖ Кива был задержан в Киеве - его уже отпустили

Илья Кива / УНИАН

Народного депутата от фракции Оппозиционная платформа – За жизнь Илью Киву задержали на Столичном шоссе в Киеве. Парламентарий находится на месте инцидента и ожидает приезда адвоката.

Как сообщает Telegram-канал PavlovskyNEWS, информацию подтвердил сам депутат. По его словам, подозрения о совершении государственной измены он не получал и ждет приезда адвоката.

Согласно версии Кивы, его автомобиль остановили патрульные "за нарушение, которого не было, чтобы заработать денег. Причем, как утверждает парламентарий, сотрудникам полиции не было известно, что он сам находится в машине.

Народный депутат VIII созыва Игорь Мосийчук на своей странице в социальной сети Facebook пишет, что Киве вручают подозрение и будут избирать меру пресечения. По мнению политика, задержание может быть связано с делом о государственной измене.

В комментарии Стране Кива уточнил свою версию инцидента. Он утверждает, что его автомобиль остановили сотрудники полиции, обвинив его в подделке документов на машину, совершении ДТП и наличии в транспортном средстве незарегистрированного по закону оружия. Депутат позвонил в полицию, после чего было установлено, что с документами проблем нет.

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"Мою машину остановили сотрудники национальной полиции. Они сказали, что документы на мою машину поддельны, и я с их слов, совершил дорожно транспортное происшествие. Якобы у них есть подозрение, что у меня в машине есть не зарегистрированное оружие. Я вызвал 102, так как считаю, что действия сотрудников полиции являются нарушением закона и превышением их должностных обязанностей. После приезда следственно-оперативной группы были проверены все документы, была установлена истина, документы все в порядке, незаконного оружия не оказалось", - сказал Кива и назвал ситуацию провокацией.

Напомним, 29 октября в партии УДАР Виталия Кличко сообщили, что по заявлению политической силы в Офисе генпрокурора открыли уголовное дело в отношении нардепа от ОПЗЖ Ильи Кивы по статье 111 Государственная измена. Глава исполнительного комитета партии Артур Палатный ранее призвал лишить Киву депутатского мандата, гражданства и ввести против него санкции.

Политик Игорь Мосийчук пишет, что Киву уже отпустили.

Появилось и видео инцидента.

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