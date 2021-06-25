Ничто не предвещало: в Ужгороде на террасу кафе свалилась огромная ветка

Наиболее пострадала одна из посетительниц заведения/Facebook

В одном из ресторанов Ужгорода ночью 24 июня случилось ЧП. Огромная ветка со старого дерева упала прямо на террасу. Есть пострадавшие.

Фото с инцидента в Сети выложил очевидец.

"Падение ветки на набережной Независимости прямо на террасу", - написал Николай Пастухов в Facebook.

ЧП произошло в 22:40. На кадрах с камер видеонаблюдения видно, что люди отдыхают на открытой террасе и внезапно на них сваливается большая ветка с дерева, которое растет рядом.

При этом, ни ветра, ни другой непогоды в этот день в городе не было.

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В комментариях к посту пользователи пишут, что им "жаль хозяев заведения". Также указано, что ветка рухнула с ясеня Масарика.

Ветка упала прямо на столики, за которыми сидели посетители ресторана. Среди пострадавших - одна девушка со рваной раной ноги и ушибами ребер. Другие клиенты отделались ушибами и испугом.

Напомним, 13 июня 2021 года в Полтаве, около 15.00, поднялся сильный ветер и начался ливень. Во время непогоды на улице Соборности, дом №46 упало дерево ‒ едва не убив компанию из пяти человек. Запись инцидента была опубликована на YouTube.

Его ствол перекрыл тротуар с новой плиткой, а ветки зацепило фасад дома и почти полностью накрыло летнюю площадку кондитерского кафе Танин Торт.

Буквально за несколько секунд до падения дерева с летней площадки в помещение перешла компания из пяти человек. К счастью, никто из них не пострадал.

Добавим, ранее во Львове дерево упало на восьмилетнего мальчика, который приехал на каникулы к бабушке. Ребенок находится в реанимации. У него перелом черепа, сотрясение мозга и травма ноги.