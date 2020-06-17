УкрРус
  1. Главная
  3. Украина

Потураев возглавил комитет информационной политики

17 июня 2020, 14:16

За такое решение проголосовал 281 парламентарий.

Потураев
Потурев возглавил комитет информационной политики / УНИАН

В среду, 17 июня, народный депутат фракции Слуга народа Никита Потураев возглавил комитет парламента по вопросам гуманитарной и информационной политики.

Такое решение приняла Верховная Рада во время своего заседания.

Кроме того, коллега Потураева Павел Сушко стал его заместителем.

За такое решение проголосовал 281 парламентарий.

Напомним, ранее Никитая Потураев призвал ужесточить контроль над онлайн-медиа. Об этом он заявил 15 июня в ходе обсуждения скандального законопроекта "О медиа" в рамках заседания подкомитета по вопросам информационной и гуманитарной политики, которое он вел. По его словам, интернет-СМИ имеют "несправедливые преференции" по сравнению с традиционными.

"Позиция комитета: медиа должны иметь регуляторы работы. Все медиа. Исключений быть не может ", - заявил Никита Потураев.

Никита Потураев новости Украины Верховная Рада
Сейчас вы просматриваете новость «Потураев возглавил комитет информационной политики». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
google news Главред в Google News telegram Главред в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

14:48
"Люди просто на глазах умирают": после падения самолета в Одессе умер второй пилот
14:28
Зеленский требует отмены ЗНО-2020: в Раде зарегистрировали законопроект
14:22
Карантин опять продлили: Кабмин решил оставить украинцев дома
14:16
Потураев возглавил комитет информационной политики
13:38
Гороскоп всех знаков Зодиака на 18 июня: подножка от тайного недруга и перспективное знакомство Видео
13:35
В Одессе на гипермаркет рухнул самолет, есть жертва Видео
13:32
Как не заболеть раком: новые рекомендации
13:25
Погода в Украине на завтра: синоптик назвала "дождевого рекордсмена" Видео
13:22
У Зеленского назвали главное условие возвращения Донбасса в состав Украины
13:15
Виктор Робот - дата выхода, сюжет и тизер Видео
12:59
Как правильно выбирать овощи - где больше всего нитратов
12:55
Шашки и газовая атака на партию Шария: в центре Киева потасовки Видео
12:44
Солнечное затмение 21 июня 2020 года: когда, где смотреть и что делать Видео
12:32
Коронавирус в Украине и мире: сколько людей заразились и умерли на 17 июня
12:30
Похудевшая Агилера сфотографировалось в одних перчатках - фото
12:06
Авиарейсы из Украины в Польшу отменили: названа причина
12:05
Врач рассказала об особенности COVID-19 в Украине
11:50
Русская Кардашьян не вместила грудь в купальник - фото
11:25
Рации, боеприпасы, ПТРК Javelin: США передали Украине военную помощь на 60$ миллионов
11:19
Что показал скандал с Макдональдс мнение
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять