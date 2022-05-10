Никогда не воевали с мощным противником: бывший "вагнеровец" пояснил, почему русские провалились под Киевом

Марат Габидуллин воевал в Сирии, но покинул ЧВК еще в 2019 году. За несколько месяцев до вторжения в Украину его снова звали воевать, но он отказался.
Неспособность российских оккупантов захватить Киев была предрешена, поскольку в предыдущие годы русские никогда не воевали напрямую с мощным противником. Об этом в комментарии агентству Reuters рассказал бывший наемник частной военной компании "Вагнер" Марат Габидуллин.
Габидуллин говорит так ‒ дескать, он знал, что российские силы не справятся с атакой на Киев.
"Они были застигнуты врасплох тем, что украинская армия так яростно сопротивлялась и что они столкнулись с настоящей армией", — сказал он.
По словам Габидуллина, русские были готовы увидеть "разношерстных ополченцев" и никак не хотели сражаться с хорошо обученной армией
"Я сказал им: "Ребята, это ошибка. Воевать с Украиной – совсем другое дело", – добавил Габидуллин.
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Напомним, ранее известный журналист Юрий Бутусов рассказал о том,что Штурмовой отряд "Барс-7" из состава частной военной компании Вагнер атаковал украинские позиции на Луганщине, но был разбит украинскими военными.
"Российские войска понесли тяжёлые потери, много убитых, а 7 наемников отряда Барс-7 взяты плен воинами одной из наших механизированных бригад. Наемники сообщили, что их наняли через военкоматы России на зарплату в 205 тысяч рублей", - рассказал журналист.
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