Никогда не воевали с мощным противником: бывший "вагнеровец" пояснил, почему русские провалились под Киевом

Бывший "вагнеровец" Габидуллин пояснил, почему русские провалились под Киевом / коллаж фото Facebook / УНИАН

Неспособность российских оккупантов захватить Киев была предрешена, поскольку в предыдущие годы русские никогда не воевали напрямую с мощным противником. Об этом в комментарии агентству Reuters рассказал бывший наемник частной военной компании "Вагнер" Марат Габидуллин.

Габидуллин говорит так ‒ дескать, он знал, что российские силы не справятся с атакой на Киев.

"Они были застигнуты врасплох тем, что украинская армия так яростно сопротивлялась и что они столкнулись с настоящей армией", — сказал он.

По словам Габидуллина, русские были готовы увидеть "разношерстных ополченцев" и никак не хотели сражаться с хорошо обученной армией

"Я сказал им: "Ребята, это ошибка. Воевать с Украиной – совсем другое дело", – добавил Габидуллин.

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Напомним, ранее известный журналист Юрий Бутусов рассказал о том,что Штурмовой отряд "Барс-7" из состава частной военной компании Вагнер атаковал украинские позиции на Луганщине, но был разбит украинскими военными.

"Российские войска понесли тяжёлые потери, много убитых, а 7 наемников отряда Барс-7 взяты плен воинами одной из наших механизированных бригад. Наемники сообщили, что их наняли через военкоматы России на зарплату в 205 тысяч рублей", - рассказал журналист.

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