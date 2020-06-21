УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Тищенко на месте взрыва в Киеве пытался раздавать лимоны

Жители разрушенных домов подарки от депутата не оценили.

21 июня 2020, 17:48
Тищенко на месте взрыва раздавал лимоны / Фото: hromadske

Народный депутат Слуги народа Николай Тищенко привез на место взрыва дома в Киеве на Поздняках в качестве гуманитарной помощи пострадавшим пакеты с лимонами.

Как пишет журналистка hromadske Марьяна Пьецух, Тищенко привез цитрусовые и отправился разговаривать с министром МВД Арсеном Аваковым. Она отметила, что остальных к главе силового ведомства "не пускают и прогоняют".

Впрочем, подарки от нардепа пострадавшие не оценили. Никто лимоны брать не захотел, они так и остались лежать на лавочке, поскольку людям в такой критической ситуации просто было не до политического пиара. Подарки от Тищенко остались нетронутыми.

/ Фото: hromadske
/ Фото: hromadske

Журналист канала "Исландия" Василий Крутчак выложил видео с депутатом с места события и показал, как Тищенко пиарится и хочет стать мэром.

"Тупой Коля хочет быть мэром", — написал он.

Как ранее сообщалось, в многоэтажном доме на Позняках прогремел взрыв, из-за чего были разрушены межэтажные перекрытия 4, 5, 6, 7, 8 этажей. В результате инцидента погибли 2 человека.

Напомним, в Министерстве внутренних дел рассматривают две версии взрыва. Одна из них - взрывчатка. Об этом на месте событий заявил глава МВД Украины Арсен Аваков.

новости Украины новости Киева Николай Тищенко взрыв пиар
Сейчас вы просматриваете новость «Тищенко на месте взрыва в Киеве пытался раздавать лимоны». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
google news Главред в Google News telegram Главред в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

17:50
В тренды выбилась впечатляющая женская стрижка Bowl Cut из 90-х: фото
17:48
Тищенко на месте взрыва в Киеве пытался раздавать лимоны Видео
17:25
В Киеве резко упадет температура: синоптик назвал дату Видео
17:03
Black Lives Matter: Трамп назвал протестующих в США "свихнувшейся толпой леваков"
16:41
"Ливни, грозы и град": Киев предупредили об "ударах" стихий Видео
16:14
Боевики "ДНР" рассказали, когда откроют для проезда первый КПВВ
15:26
Смягчения карантина не будет: названы регионы, которые тонут в "пасти" коронавируса Видео
15:22
В Одессе топливо из затонувшего танкера вылилось в море: опубликованы фото
14:45
"Вернуть Беларусь под плетку и одеть в лапти": Лукашенко предупредил белорусов об опасности
14:28
Трагедия на Позняках в Киеве: версии, жертвы, помощь пострадавшим и судьба дома Фото Видео
13:59
"Незаконные и неадекватные": в России разругали санкции против Северного потока-2
13:33
Гороскоп всех знаков Зодиака на 22 июня: защитный купол и приятные перемены Видео
13:15
Коронавирус у Кадырова: глава Чечни сдал анализ и рассказал о результатах
13:12
Девятиэтажку на Позняках демонтируют, жильцов поселят в интернате - Кличко Фото Видео
12:59
Аваков назвал две версии взрыва в девятиэтажке на столичных Позняках Фото Видео
12:34
Взрыв жилого дома на Позняках в Киеве: нашли тело второго погибшего Фото Видео
12:32
"Что будет делать московитская челюсть?": в Сети расхвалили рестораны, отказавшиеся от русского языка
11:44
Военный эксперт рассказал, чем опасны украинские ракеты для российского флота
11:16
Мощный взрыв в Киеве: есть жертва Фото Видео
10:48
Коронавирус продолжает штурмовать Киев: опять заболели десятки человек Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять