Тищенко на месте взрыва в Киеве пытался раздавать лимоны

Тищенко на месте взрыва раздавал лимоны / Фото: hromadske

Народный депутат Слуги народа Николай Тищенко привез на место взрыва дома в Киеве на Поздняках в качестве гуманитарной помощи пострадавшим пакеты с лимонами.

Как пишет журналистка hromadske Марьяна Пьецух, Тищенко привез цитрусовые и отправился разговаривать с министром МВД Арсеном Аваковым. Она отметила, что остальных к главе силового ведомства "не пускают и прогоняют".

Впрочем, подарки от нардепа пострадавшие не оценили. Никто лимоны брать не захотел, они так и остались лежать на лавочке, поскольку людям в такой критической ситуации просто было не до политического пиара. Подарки от Тищенко остались нетронутыми.

/ Фото: hromadske

/ Фото: hromadske

Журналист канала "Исландия" Василий Крутчак выложил видео с депутатом с места события и показал, как Тищенко пиарится и хочет стать мэром.

"Тупой Коля хочет быть мэром", — написал он.

Как ранее сообщалось, в многоэтажном доме на Позняках прогремел взрыв, из-за чего были разрушены межэтажные перекрытия 4, 5, 6, 7, 8 этажей. В результате инцидента погибли 2 человека.

Напомним, в Министерстве внутренних дел рассматривают две версии взрыва. Одна из них - взрывчатка. Об этом на месте событий заявил глава МВД Украины Арсен Аваков.