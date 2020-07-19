Гибель тренера с детьми в ДТП под Мукачево: в полиции раскрыли подробности

В ДТП погиб главный тренер ФК Мункач Виктор Ряшко / Фото: facebook.com/mukachevo.police

Жертвами смертельного ДТП в Закарпатской области стали три человека, полиция выясняет обстоятельства масштабной трагедии. В ДТП погиб главный тренер ФК Мункач Виктор Ряшко и его дети.

"Следственно-оперативная группа районного отдела полиции на месте происшествия выяснила предварительные обстоятельства ДТП. Автомобиль Mazda, за рулем которого находился 56-летний житель Мукачево, столкнулся с грузовиком Man, который двигался ему навстречу, в направлении Ужгорода. В результате удара, крупногабаритную машину выбросило с дороги, после чего она загорелась", – сообщили в отделе коммуникации полиции Закарпатской области.

По данным правоохранителей, авария случилась на автодороге Киев-Чоп, неподалеку от села Ивановцы Мукачевского района.

/ Фото: Mukachevo.net

В автомобиле Mazda погиб водитель – футбольный тренер Виктор Ряшко, а также двое его детей - 10-летняя девочка и 23-летний парень. Все они умерли на месте аварии в момент столкновения. Выжила 46-летняя жена тренера, она госпитализирована в районную больницу для оказания медицинской помощи. В медицинское учреждения для оказания необходимой помощи доставлен и водитель грузовика, который после аварии загорелся.

В полиции инициировали уголовное производство по факту "нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких человек".

Напомним, в Житомире в результате несчастного случая 5-летний мальчик упал под колеса молоковоза и погиб, а его родители едва не устроили кровавую расправу над другим ребенком, который случайно оказался в грузовике.

Как ранее сообщалось, в Липецкой области России произошло жуткое ДТП с рейсовым автобусом, в котором ехали 39 украинцев, в том числе ребенок.