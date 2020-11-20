"Нужна помощь психиатра": на Львовщине депутаты на джипе пытались заехать в многоэтажку

На Львовщине депутаты на "Гелике" заехали по ступенькам к подъезду

Во Львовской области двое местных депутатов от Европейской солидарности Николай Пущак и Андрей Жидачек пытались по ступенькам заехать в подъезд многоэтажки на внедорожнике Mercedes.

Как сообщает ZAXID.NET, в распоряжении которого оказались видео с камер видеонаблюдения, инцидент произошел в ночь нa пятницу, 20 ноября, в Пустомытах.

Mercedes Gelandewagen заехал во двор, а через пару секунд начал выезжать на ступеньки перед входом в жилой дом.

Сообщается, что на переднем пассажирском сидении был депутат Андрей Жидачек. Со второй попытки автомобиль забрался на площадку, а спустя пару минут задним ходом скатился назад.

Из машины вышли Жидачек и еще двое мужчин, один из которых снял номера с машины. Некоторое время они беседовали возле Gelandewagen, потом депутат зашел в подъезд, а его спутники уехали. По данным издания, Жидачек снимает квартиру именно в этом доме.

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На инцидент отреагировали в Министерстве внутренних дел. Заместитель главы ведомства Антон Геращенко сообщил в Facebook, что полиция оштрафовала депутатов.

"На мой взгляд, тут нужна помощь психиатра. Кстати, они не дети. Одному 34 года, другому – 36", – прокомментировал он.

Как сообщают СМИ, вместе с Жидачком в автомобиле находился депутат Николай Пущак, а автомобиль Mercedes Gelandewagen​ зарегистрирован на супругу Пущака. Сам Жидачек вину признал, извинился перед жильцами и пообещал починить ступеньки.

Как ранее писал Главред, в Харькове губернатор и депутат поругались из-за коронавируса.