"Об украинском параде в Москве мечтать обязан каждый": Скабеева "спалилась" на росТВ

Ольга Скабеева / Скриншот

Одиозной российской пропагандистке Ольге Скабеевой снова не дает покоя ситуация в Украине.

В эфире пропагандистского шоу на канале Россия 1 она неожиданно заговорила о победе Украины над Россией.

"Об украинском параде Победы над Россией, в Москве, мечтать обязан абсолютно каждый житель страны", – сказала Скабеева.

Отметим, что опубликованный фрагмент явно вырезан из контекста и Скабеева говорила не всерьез, а, вероятно, повторила чьи-то слова.

В то же время пользователи из Украины ставят отметки "нравится", а также делятся неожиданным видео в своих аккаунтах.

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"Наконец-то ты произнесла эти слова на всю Россию! Знаю, было трудно, но горжусь твоей четкой позицией. Годы вербовки прошли недаром", – написал офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) в Twitter.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в столице прошла репетиция военного парада ко Дню Независимости Украины. Во врем репетиции украинские военнослужащие хором исполнили известную песню-слоган "Путин — х*йло!".

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В России остро отреагировали на исполнение военными ВСУ обидной кричалки о президенте РФ Владимире Путине, которая прозвучала на репетиции парада в центре Киева.

Скабеева после исполнения украинскими военнослужащими хита "Путин - ху*ло" назвала их "Талибаном".