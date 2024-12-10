'Орешник' в Беларуси и удар РФ по Запорожью: главные новости Украины (дайджест)

Новости Украины 9 декабря по состоянию на 22:00: ключевые события дня, включая военную ситуацию, дипломатические заявления и важные внутренние решения.

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Главные новости Украины по состоянию на 22:00 10 декабря / Коллаж Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео, Запорожская ОГА

Главные новости Украины по состоянию на 22:00. Подборка Главреда:

Российская оккупационная армия продвинулась возле девяти населенных пунктов в Донецкой области. В ночь на 10 декабря аналитики мониторингового канала DeepState обновили карту боевых действий.

В частности, враг продвинулся возле Новооленовки, Вознесенки, Александрии, Гродовки, Возрождения, Петровки, а также в Сонцовке, Новотроицком и Шевченке Донецкой области.

видео дня

"Спасите Покровск от командующего ОТУ Донецк...", - добавили аналитики, комментируя ситуацию на Покровском направлении.

"Готовы вступить в бой": в Пентагоне прокомментировали ситуацию с солдатами КНДР

Северокорейские военные пока остаются на территории Курской области России и до сих пор не принимали непосредственного участия в боевых действиях против Украины. Об этом рассказала заместитель спикера минобороны США Сабрина Сингх, передает Укринформ.

Пресс-секретарь подчеркнула, что солдаты КНДР находятся в боевой готовности.

"Войска КНДР до сих пор находятся в Курской области",- отметила представитель оборонного ведомства США.

КНР сократит поставки дронов и их компонентов: как это скажется на Украине - Bloomberg

Эскалация конфликта между Китаем и США затронула сферу технологий, которые критически важны для обороны Украины. В частности, Пекин объявил о значительном сокращении поставок беспилотников и их компонентов в США и Европу. Это может повлиять на ход войны со страной-агрессором РФ, где дроны играют ключевую роль в борьбе против оккупационной армии.

Как пишет Bloomberg, китайские производители уже начали ограничивать продажи ключевых компонентов, таких как двигатели, батареи и контроллеры полета. Это предварительные шаги к новым экспортным правилам, которые могут быть введены в ближайшее время. Новые ограничения, по словам источников, могут включать требование получения лицензий или уведомления правительства о запланированных поставках.

"Разгром" РФ под Харьковом: ВСУ закрепились на новых рубежах, у врага потери

Наименее удаленной от Харькова остается линия фронта вблизи села Глубокое на Харьковщине. Украинские военные успешно закрепились на новых рубежах, выбив врага с его позиций.

Деталями в эфире телеканала FREEДОМ поделился командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко Юрий Федоренко.

Саратовскую область атаковали БпЛА: под прицелом был военный аэродром

Во вторник, 10 декабря, Саратовская область РФ находилась под атакой БпЛА. Об этом в своем Telegram сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

По словам главы региона, под прицелом беспилотников был военный аэродром.

"Сегодня была отражена атака на военный аэродром, в результате которой ликвидирован БПЛА. На месте работают все необходимые экстренные службы", - говорится в сообщении.

Атака РФ на Покровск неизбежна: в Forbes назвали худший сценарий

Российская оккупационная армия сосредоточена на захвате города Покровск в Донецкой области. 8 декабря украинские войска перешли в наступление и вернули себе недавно утраченные позиции в районе города Великая Новоселка. Проблема в том, что эта атака произошла на участке фронта, который на самом деле не является критически важным ни для Украины, ни для России. Об этом пишет аналитик Forbes Дэвид Акс.

Действительно ли армия РФ прорвала границу на Сумщине: в ОГА дали официальный ответ

Российские захватчики не прорвали границу в Сумской области. Информация о продвижении не соответствует действительности. Об этом сообщили Сумская ОГА и представитель ГПСУ Андрей Демченко.

В Сумской ОГА отметили, что сообщения о пересечении границы, которые распространяют в медиаресурсах - вражеская дезинформация.

"Сейчас никаких данных от военных по изменению ситуации на границе нет, ситуация контролируемая", - отметил начальник Сумской областной военной администрации Владимир Артюх.

Производство РФ 25 ракет "Орешник" ежемесячно: в ЦПД призвали отставить панику

Уже несколько дней по Сети ходят слухи о том, что Россия имеет возможность производить по 25 ракет "Орешник" в месяц. Центр противодействия дезинформации прокомментировал эту новость и опроверг фейк.

Как рассказал руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко, информация о штамповке этой межконтинентальной баллистической ракеты является сознательным фейком.

"Информация о способности России производить 25 "орэшников" в месяц не соответствует действительности", - написал Коваленко в Telegram.

Тревога на севере Украины: была угроза баллистики из Беларуси - аналитики

В северных регионах Украины ранее объявляли воздушную тревогу. Вероятно, предупреждение связано с угрозой пуска баллистических ракет с территории Беларуси.

Как сообщает мониторинговый OSINT-проект Беларускі Гаюн, тревога в Волынской, Ровенской, Житомирской, Киевской и Черниговской областях была связана именно с угрозой баллистики из Беларуси.

В Украине ударят более сильные морозы: синоптик назвала дату похолодания

Погода в Украине в среду, 11 декабря, будет определяться циклоном вместе с атмосферными фронтами. В нашем государстве будет облачная и влажная погода.

Практически повсеместно пройдут мокрый снег и дождь. На западе и севере местами будут гололед и налипание мокрого снега. Таким прогнозом погоды поделилась синоптик Наталья Диденко.

Глава Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в стране есть около трех десятков площадок для размещения российской ракетной системы "Орешник".

Как сообщает провластное белорусское агентство "Белта", сейчас выбирается место с наименьшим расстоянием до потенциальных целей.

Украинцы, которые не имеют приложения "Дія", смогут получить тысячу гривен "зимней поддержки" через банки. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он отметил, что с сегодняшнего дня к программе присоединяются банки-партнеры.

"Такой вариант ориентирован на людей старшего возраста, которые не пользуются "Дією", а также на опекунов несовершеннолетних детей. Достаточно обратиться в банк, написать заявление, и финучреждение откроет человеку специальный счет, куда поступят средства", - написал он в Telegram.

"Ракеты долетят за минуты": для двух регионов участятся тревоги - что известно

В Республике Беларусь начались военные учения, которые предусматривают применение баллистического вооружения. Соответственно, в нескольких областях Украины сигналы воздушной тревоги будут раздаваться чаще. Об этом в своем Телеграмм-канале сообщил экс-мэр Ровно Александр Третьяк.

По его словам, военные учения на территории соседней с Украиной Беларуси будут продолжаться до 31 декабря. Поэтому на территории Волынской и Ровенской областей сигналы воздушных тревог станут более частыми.

Ракеты Taurus для Украины: конкурент Шольца сделал заявление и назвал условие

Лидер оппозиционного блока ХДС/ХСС Германии Фридрих Мерц, который претендует на пост канцлера, был бы готов поставить Украине ракеты дальнего радиуса действия Taurus, но только после консультации с Соединенными Штатами.

Как сообщает n-tv, такое решение должно приниматься не единолично, а в рамках тесной координации со Штатами и союзниками в Европе.

РФ нанесла удар по центру Запорожья: попала в клинику, есть пострадавшие и погибшие

Российские оккупационные войска во вторник, 10 декабря, атаковали город Запорожье. В результате вражеского удара пострадали люди, есть погибшие. Клиника разрушена. Расположенные неподалеку здания повреждены. Незадолго до этого Воздушные силы предупреждали об угрозе пуска баллистических ракет в областях, где была воздушная тревога.

Руководитель Запорожской ОГА Иван Федоров в 15:03 сообщил, что в Запорожье прогремел взрыв. Позже он привел детали инцидента.

"Куда убежит Путин?": Зеленский прокомментировал падение режима Асада

Президент Владимир Зеленский прокомментировал падение сирийского режима Башара Асада, которого поддерживал диктатор Владимир Путин.

"Зимой этого года": Туск анонсировал старт переговоров между Киевом и Москвой

Мирные переговоры по войне в Украине могут начаться уже этой зимой. С таким заявлением выступил во вторник, 10 декабря, премьер-министр Польши Дональд Туск, пишет Reuters.

Стоит указать, что 1 января Варшава возьмет на себя председательство в Европейском Союзе на ротационной основе. Именно поэтому, как подчеркнул Туск, Польша будет активно участвовать в любых переговорах.

РФ готовится к обострению на Юге: когда может начаться наступление на Херсон

Украина продолжает противостоять военной агрессии Российской Федерации, в частности на южном направлении. После успешного освобождения правобережной части Херсонской области, угроза нового наступления оккупантов на Херсон остается актуальной. Российские войска могут прибегнуть к попыткам восстановления контроля над утраченными территориями, что усиливает напряжение в регионе и требует повышенной готовности от Сил обороны Украины.

Главред собрал главное, что следует знать об угрозе наступления РФ на Херсон.

Украинцы назвали две мощные гарантии безопасности для защиты от России - опрос

Лучшими гарантиями безопасности Украины стали бы разработка ядерного оружия и постепенное вступление в НАТО. Оборонный союз с США, присутствие европейских войск на украинских территориях или введение миротворцев вряд ли защитят государство. Об этом говорится в результатах общенационального опроса по заказу Центра Новая Европа.

"Опрошенные украинцы примерно в одинаковой степени считают лучшими гарантиями безопасности Украины - разработку государством ядерного оружия (31,3%) и постепенное вступление в НАТО (29,3%). Другие варианты обеспечения безопасности менее популярны", - отметили социологи.

Зеленский сделал заявление об ударе оккупантов по Запорожью и раскрыл детали

В Запорожье продолжается спасательная операция после жестокого ракетного удара по городу со стороны агрессора России. Ранены по меньшей мере 14 человек. Повреждены офисные здания, медицинский центр, городская застройка. Под завалами могут быть люди. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

"Сейчас в Запорожье продолжается спасательная операция после жестокого ракетного удара России. В настоящее время известно о трех погибших людях. Мои соболезнования семьям и близким. По меньшей мере 14 человек ранены. Всем оказывается необходимая помощь. Разрушено офисное здание, поврежден медицинский центр, обычная городская застройка. Под завалами могут быть люди. Делается максимум для спасения, все службы привлечены", - сообщил глава государства в своем Telegram-канале.

График отключения света на 11 декабря: ограничения будут действовать весь день

В Украине в среду, 11 декабря, почти в течение всех суток будут действовать графики отключения света. Об этом сообщает Укрэнерго.

Ограничения вводят из-за повреждения энергообъектов в результате ракетно-дронных атак РФ.

Для промышленности и бизнеса их введут с 7:00 до 22:00. Для бытовых потребителей графики будут действовать с такими ограничениями:

с 7:00 до 8:00 - одна очередь;

с 8:00 до 20:00 - две очереди;

с 20:00 до 22:00 - одна очередь.

Для полного закрытия неба над Украиной, нужно дополнительно еще 11-12 систем Patriot, средства на закупку которых можно взять из замороженных российских активов. Об этом сказал Зеленский во время встречи с главой группы социалистов и демократов в Европейском парламенте Иратхе Перес Гарсиа в Киеве, передает УНИАН.

По его словам, главной тактической гарантией безопасности для Украины, которая способна сохранить жизнь украинцев, являются системы противовоздушной обороны.

Лукашенко объявил о размещении ядерки в Беларуси и назвал Путину условие

Самозваный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что он привез в страну "не один десяток" ядерных боеголовок. Теперь он, мол, ищет полигон для размещения "Орешника"

Во время своего выступления во вторник, 10 декабря, он рассказал о том, что ядерное оружие в Беларуси - "не шутки".

США выделили Украине $20 миллиардов: кредит будет оплачен деньгами режима Путина

В США приняли решение о выделении Украине кредита на сумму 20 миллиардов долларов. Кредит погасят за счет доходов от замороженных средств агрессора Российской Федерации. В Министерстве финансов Штатов считают, что эти средства станут критически важной помощью Киеву в борьбе с российской агрессией.

"Рута" проходит испытания: Зеленский рассказал о новой украинской ракете

Президент Украины Владимир Зеленский на вручении Национальной премии им. Бориса Патона отметил вклад науки в науку. Бориса Патона отметил вклад науки в обороноспособность страны.

В частности, глава государства сообщил об успешных испытаниях новой украинской ракеты "Рута", передает пресс-служба Офиса президента.

В Украину надвигается похолодание: синоптики объявили штормовое предупреждение

Погода в Украине 11 декабря будет дождливой и снежной. На дорогах будет гололедица. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

11 декабря в западных, северных и Винницкой областях синоптики объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности. Там ожидается налипание мокрого снега, гололед и гололедица, что может привести к осложнению движения транспорта.

РФ перебрасывает резервы и готовит штурм на юге: полковник назвал направление

Российские оккупанты готовятся к активизации штурмов на Ореховском направлении, рассказал представитель Сил обороны юга Украины, полковник Владислав Волошин.

В частности, оккупанты ведут разведывательно-поисковые действия, подчеркнул он в эфире информационного телемарафона.

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